Fant, ki skrbi za Rogličeve noge, je Gorenjec

Jumbo Visma je Slovencem ljuba ekipa. Na cesti srečujemo kolesarje v rumeno-črnih dresih, kakršne vozijo jumbovci s Primožem Rogličem na čelu, celo predsednik države Borut Pahor kolesari v njihovi majici. Od začetka je bil Roglič edini Slovenec v tej nizozemski ekipi, od letos je drugače, priključil se jim je še Jernej Švab, Gorenjec, nekdanji odlični kolesar iz kranjskega kluba.



»Da, bil sem kolesar v kranjskem kolesarskem klubu, v katerem sem preživel veliko lepih trenutkov in po končani športni poti dobil priložnost, da postanem maser v kolesarstvu. Kasneje sem prestopil k novomeški ekipi Adria Mobil, v kateri sem sodeloval eno leto. Pred dvema letoma sem se odločil za samostojno pot maserja in še naprej sodeloval s kolesarsko reprezentanco. Na lanskem SP sva s Primožem dobro sodelovala, zato me je povabil na dirko Liège–Bastogne–Liège, na kateri je pozneje tudi zmagal. Tudi letos sem dobil priložnost za sodelovanje z njim,« je povedal Švab.



Poleg Primoža Rogliča ste edini Slovenec v tem moštvu. Kako ste prišli vanj, kakšno je vaše delo?

V ekipo sem prišel po Primoževem povabilu in priporočilu. Moje delo je delo soigneurja. Seveda je to predvsem masersko delo, priprava hrane in pijače, pranje perila in še kar nekaj stvari. Tako da dan kar hitro mine.



Ste kaj v stiku z Rogličem?

Seveda, s Primožem sodelujeva tudi zunaj ekipe, ko je doma, se pride zmasirat, in tudi na kakšne mini priprave me vzame s seboj. Tudi kadar sem z ekipo, delam z njim.



Opišite nam pomen vašega dela. Kdaj veste, da so »noge dobre«?

Poleg masaže se seveda veliko pogovarjamo s kolesarji. Postanemo dobri prijatelji, zaupajo nam nekatere težave in potem skušamo sprostiti njihovo breme. Sproščeno telo je zelo pomembno za dobre predstave kolesarjev. Dobre noge so zelo subjektiven kriterij, ker ima vsak maser različen občutek v rokah. Zame dobre noge pomenijo, da so voljne dela, hitro odzivne, ko jih malo raztegneš. Seveda pa moraš dobiti potrdilo od kolesarja. In potem veš, katere tehnike najbolje delujejo na njegovo počutje.



V čem se odličen maser razlikuje od povprečnega?

Uf, biti odličen maser je zelo subjektivno, ker tehnika katerega od maserjev ne ustreza vsem ljudem. Je pa tako, da se moraš nenehno izpopolnjevati in nadgrajevati znanje. Če hočeš biti dober maser, moraš stalno masirati ne samo profesionalne športnike, ampak tudi navadne ljudi. Ker s tem vidiš več problemov in nadgrajuješ svoje tehnike v smeri čim hitrejše odprave problema, in to s kar najmanj bolečin ter dodatnega stresa za telo. Zato imam masažni salon v Kranju. Moj cilj je še naprej sodelovati z najboljšimi kolesarji na svetu, jim pomagati po svojih močeh, da dosežejo najboljše možne rezultate. Seveda pa tudi ohraniti prakso v salonu.



Koliko slovenskih maserjev je v svetovni seriji?

Natančnega števila ne vem, ampak nas je kar veliko. Mislim, da okrog deset. Seveda imamo še odlične mehanike, logiste in športne direktorje ...

