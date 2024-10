Dokaz, da Dončić vendarle ni povsod dober: večkrat je poizkusil, a mu ni in ni šlo (VIDEO)

Da je Luka Dončić izjemen v košarki, ve cel svet. Njegove pretekle objave na Instagramu so tudi razkrivale, da se dobro znaje v namiznem tenisu. Pred časom je veljal tudi za dobrega igralca video igre Owerwatch 2. Kot kaže, pa mu ne gre najbolje pri mini golfu.

Kot razkriva video, ki so ga objavili na Facebook strani ekipe Dallas Mavericks, so igralcem te ekipe na hodniku dvorane postavili prenosljivo stezo za mini golf z dvema luknjama, ti pa so morali pokazati svoje spretnosti. Preizkusil se je tudi Dončić, a mu ni šlo vse po načrtih. Ob udarcu s palico je žogica zapustila stezo. Nato jo je še dvakrat poizkusil spraviti v luknjo z nogo, a je tudi takrat zgrešil luknjo. Precej bolje se je odrezal Klay Thompson, letošnja okrepitev moštva iz Teksasa, ki je žogico zadel v luknjo.

Začetek sezone

Verjamemo, da se Dončić zaradi neuspeha pri mini golfu ne bo preveč sekiral in bo na vse skupaj hitro pozabil. Pred njim je pomembnejše tekmovanje. Ta petek ob 1.30 bo s tekmo proti ekipi San Antonio Spurs začel novo sezono v ligi NBA, v kateri bi ekipa Dallas Mavericks lahko dosegla dober rezultat. Moštvo je kakovostno.

