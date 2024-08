Djoković pripravlja nekaj velikega: po olimpijskem zlatu sledi še en ganljiv trenutek za Srbijo

Teniški zvezdnik Novak Djoković je v teh dneh povzročil pravo evforijo v Srbiji, saj mu je uspelo osvojiti zlato medaljo na olimpijskih igrah. Ta veliki uspeh mu bo prinesel lepo denarno nagrado, ki pa je, kot vse kaže, ne bo obdržal.

Srbski portal kurir.rs poroča, da je srbska vlada za njihove športnike na olimpijskih igrah določila 200.000 evrov denarne nagrade, če osvojijo zlato medaljo. Do te denarne nagrade bo tako prišel tudi Djoković, ki pa se je po poročanju omenjenega portala odločil, da jo bo dal v humanitarne namene. S to potezo bo srbski teniški as pokazal, da ni le odličen teniški igralec, ampak da ima tudi veliko srce.

Djokovićevega zmagoslavja v Parizu njegovi navijači ne bodo pozabili. FOTO: Jack Guez Afp

Z osvojitvijo zlate medalje je Djoković prišel do t.i. zlatega slama, ki ga dosežejo le redki teniški igralci. Pri zlatem slamu gre za to, da more igralec osvojiti vse štiri turnirje za Grand Slam ter zlato medaljo na olimpijskih igrah. Djoković je medaljo na olimpijskih igrah sicer osvojil že na igrah v Pekingu leta 2008. Takrat je bil tretji. To pa je bilo seveda premalo za zlati slam.

Srb je do zlate medalje na letošnjih olimpijskih igrah prišel po zmagi z 2:0 v nizih nad Špancem Carlosom Alcarazom, od katerega je starejši kar 16 let. Videli smo pravo teniško poslastico med igralcem nove generacije in igralcem, ki se počasi poslavlja. Kdaj točno se bo Djoković poslovil, bomo še videli, bo pa teniški svet ob njegovem slovesu zagotovo veliko izgubil. Nedavno se je poslovil tudi Andy Murray, ki so ga skupaj z Djokovićem, Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom uvrščali v veliko teniško četverico.