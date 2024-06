Darko Milanič: »Prav navdušen sem nad vsem videnim«

Četrtkove predstave slovenske nogometne reprezentance proti Srbiji v drugem nastopu na letošnjem euru zlepa ne bo pozabilo niti več kot 20.000 privržencev Slovenije na stadionu v Münchnu niti številni doma. Med slednjimi je kajpak tudi Darko Milanič, kapetan prvega slovenskega moštva, ki je nastopilo na EP v nogometu, leta 2000 v Belgiji ter na Nizozemskem.

Gospod Milanič, marsikaj ste že doživeli tako na igrišču kot na trenerski klop, kako bi se ozrli k razpletu münchenskega spektakla, v katerem je Slovenija do zadnjih sekund vodila z 1:0, pa nato prejela gol za srbsko izenačenje?

»Vidite, tako je to v nogometu. To se zgodi, to je ta čar te igre, noro, res ... To se dogaja, tudi pred to tekmo smo to na euru 2024 že videli. Po vsem tem je normalno, da ekipe verjamejo, da lahko tudi v zadnjih sekundah nekaj dosežejo.«

Slovenija ima zdaj na lestvici dve točki, obakrat je remizirala: najprej z Dansko, nato s Srbijo. V kakšnem spominu vam bosta ostali uvodni tekmi?

»Prvi polčas polčas proti Dancem je bil res malo zadržan, videlo se je, da smo sposobni precej bolje. Vsi skupaj smo pričakovali, da se bodo ob polčasu igralci sprostili in posledično premaknili v višjo prestavo. Nato je bilo dejansko že drugače. Naši fantje so s svojo igro videti super: so disciplinirani, nevarni v napadu, dobro vodeni. In seštevek vsega tega pripelje do konkurenčne podobe. Prav navdušen sem nad vsem videnim.«

Na drugi tekmi pa je Slovenija že od začetka delovala bolj samozavestno in na igrišču suvereno, kajne?

»Videli so, da pasivnost in prestrašenost iz prvega polčasa proti Danski ne prineseta ničesar. Obenem pa je treba poudariti še nekaj: Danci so glede posesti žoge in utrujanja tekmecev drugačni kot Srbi. Centralna branilca sta bližje igri, vsi skupaj so na igrišču zelo aktivni. Močna sta tudi zadnja igralca zvezne vrste. Strategija danske igre je za tekmeca zahtevna.«

»Tekma s Srbijo je pokazala drugačno zgodbo. Tu nam je tekmec omogočal več manevrskega prostora, na bokih sta bila denimo Erik Janža in Žan Karničnik pogosto osamljena, proti Dancem ni bilo tako. Srbi imajo kakovost posameznikov. nimajo pa takšne moči, da bi ti akcije v kali zatirali. Tekma se od tekme razlikuje, na eni ti tekmec dovoli več, na drugi manj.«

Edini slovenski gol pa je bil sad akcije igralcev iz slovenske lige – Žana Karničnika in Timija Maxa Elšnika.

»To je zelo pozitivno. Pomembno je to tudi javno izpostaviti, zato da fantje, ki tu igrajo, dobijo nek dodaten motiv.«

Kako pa vidite Anglijo, naslednjo oviro slovenske reprezentance, zdaj odločilno za vstop v osmino finala?

»Ravno Angležev doslej na tem euru še nisem gledal. Poslušal pa sem zanimivo razmišljanje Bojana Prašnikarja in lahko mu le prikimam. Poudaril je, da se v angleškem nogometnem prostoru zdaj prepleta veliko različnih nogometnih smernic, polno je uvoženih trenerjev in v vsej tej kopici razmišljanj in poti ni lahko najti tiste najbolj učinkovite strategije za igralce.«