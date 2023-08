Čustven sprejem za podprvaka, ki je Slovence že večkrat naredil ponosne

Vas Podvinci je poleg Črne na Koroškem verjetno najuspešnejši športni kraj na prebivalca v Sloveniji, saj imajo po novem poleg zlate medalje s svetovnih prvenstev in srebrne z evropskih še srebrno s svetovnega prvenstva v Budimpešti. Vse na račun 24-letnega in dva metra ter šest centimetrov visokega Kristjana Čeha, enega najboljših slovenskih atletov vseh časov. V ponedeljek zvečer so mu na nogometnem igrišču v domačih Podvincih krajani pripravili sprejem, kot je to že v njihovi navadi od lani, ko je domov prinesel kar dve odličji.

V pozdrav je Kristjanu zaplesala sestra Patricija v družbi folklornega društva Antona Štrafele iz Markovcev. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Vedno znova sem vesel sprejema, ki mi ga pripravijo domačini,« ni skrival zadovoljstva skromni metalec diska. »Ko vržeš čez 70 metrov, veš, da si vrgel veliko. A Daniel Ståhl je bil tokrat pač boljši,« nam je še povedal Čeh, ki je 11 dni starejši od Luke Dončića in natanko 36 let mlajši od Michaela Jordana. Oba slavita svoj osebni praznik 17. februarja. Kakšnih 100 domačinov mu je s pomočjo lokalnih gasilcev najprej pripravilo špalir, potem pa mu je skupaj s kolegi iz folklornega društva Antona Štrafele iz Markovcev zaplesala še sestra Patricija.

Kakih 100 domačinov se je zbralo na nogometnem igrišču v Podvincih. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Kot se spodobi, so mu s simboličnimi darili čestitali še Franjo Rozman, predsednik Športne zveze Ptuj, Sandi Mertelj, direktor zavoda za šport, ter ptujska županja Nuška Gajšek, ki mu je podarila ogromno buteljko. Podvinški šampion je obljubil vsem, da je vsaka nova tekma zanj novi fokus, zagotovo pa misli tudi že letijo na olimpijske igre, ki se bodo prihodnje leto odvile v Parizu. Na koncu si je vzel čas še za vso zbrano mladino, ki je prinesla svoje športne artikle in druge kartice, da se je podpisal nanje ter z vsakim poziral tudi pred fotografskim objektivom.

Županja Ptuja Nuška Gajšek mu je podarila veliko buteljko ormoške penine. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Čestitala sta mu tudi Franjo Rozman in Sandi Mertelj. FOTO: MP Produkcija/pigac.si