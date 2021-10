Čeferinova ekipa boljša od ekipe Tine Maze (FOTO)

Na zelenici stadiona v Stožicah je nocoj potekala dobrodelna tekma z udeležbo številnih športnih zvezd, ki so odigrale ekshibicijsko tekmo, namenjeno zbiranju sredstev za dobrodelni projekt Botrstvo v športu. Ta pomaga mladim športnikom iz socialno ogroženih družin, skupaj pa je bilo zbranih 120.000 evrov, so sporočili organizatorji.Tekma je potekala pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), Nogometne zveze Slovenije (NZS) in Fundacije Mira Cerarja, na njej pa so se pomerila zveneča imena iz sveta nogometa in zdajšnji ter nekdanji slovenski olimpijci.V moštvu, ki ga je vodil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), so med drugim igrali še... Za slovensko olimpijsko ekipo z nekdanjo vrhunsko smučarkona čelu pa so brcaliter nekateri nekdanji slovenski nogometni reprezentanti in drugi športniki.Častna trenerja sta bila ljubljanski županpri ekipi NZS in olimpionikpri moštvu OKS.Ekipi sta odigrali dve polovici po 30 minut, s tekmovalnostjo pa je na obeh straneh izstopalo kar nekaj posameznikov, predvsem sta bila v ospredju Keane in Figo pri moštvu NZS inv vrstah OKS. Končni izid je bil 4 : 3 za NZS, a ta je bil drugotnega pomena, največji zmagovalci srečanja so namreč mladi športniki, ki se bodo na račun zbranih sredstev lahko redno udeleževali v športnih aktivnosti.»Moje mnenje in naše mnenje je, da bi vsak mlad človek ali pa vsak človek nasploh moral imeti možnost se ukvarjati s športom, zato se mi zdi ključno, da zbiramo sredstva, a hkrati se mi na neki način zdi žalostno, da se mora zbirati sredstva, da bi se lahko mladi vključevali v šport,« je po tekmi ocenil Čeferin.Pri tem je prvi človek evropskega nogometa izpostavil, da nihče izmed nekdanjih nogometnih asov, ki so prišli v Stožice, ni omahoval pri potrditvi udeležbe. Z veseljem pa se je na povabilo odzvala tudi kapetanka olimpijske ekipe Tina Maze, ki je po tekmi kljub velikemu angažmaju v napadu svoje ekipe nekoliko potarnala o svoji kondiciji, ob tem pa priznala, da je kot ljubiteljica nogometa komaj čakala na to priložnost.Na vprašanje o najljubšem nogometašu se Tina Maze ni želela poimensko opredeliti, je pa namesto tega namenila nekaj prijaznih besed predsedniku Uefe. »Največje nogometno ime trenutno v Sloveniji je sigurno Aleksander Čeferin. Nima zveze toliko z igranjem kot s funkcijo, ampak mislim, da daje izjemno dober ugled Sloveniji,« je dejala smučarska šampionka.Pred tekmo so organizatorji izpostavili, da je želja sodelujočih omogočiti čim večje število štipendij in tako pomagati kar največ mladim športnikom, ki jih na njihovi poti ovira šibkejše socialno okolje. Kot so po tekmi sporočili organizatorji, je bilo zbranih 120.000 evrov sredstev.