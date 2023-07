Na sveti travi bi Nole nabiral rekorde

Z današnjimi dvoboji prvega kroga se bo začel največji teniški turnir na svetu, tretji za grand slam v sezoni. Po prepričljivih zmagah na OP Avstralije in OP Francije bi bilo vse razen novega slavja Novaka Đokovića veliko presenečenje. V ženskem delu turnirja je krog favoritinj precej širši, saj prva igralka sveta Iga Swiatek ne blesti na travi. V glavnem delu turnirja je tudi Kaja Juvan.

Ko teniška karavana zavije na igrišča Wimbledona v južnem Londonu, je vse podrejeno tradiciji. Skladno z angleško kulturo je vsak korak igralcev natančno določen, še več, zelo podrobno je opisana tudi njihova oprava. Ko v tako tradicionalističnem okolju nekdo na novo spiše zgodovinske knjige, je to še toliko večji dosežek. In Đoković ima v naslednjih dveh tednih priložnost, da se podpiše pod več novih rekordov. Na sveti travi je neporažen od leta 2017 in lovi svojo peto zaporedno lovoriko v Wimbledonu. To bi bil njegov osmi naslov v Londonu, ta rekord še drži Roger Federer, pred desetletjem nesporni kralj travnatih igrišč.

Koraka proti popolni sezoni

Đoković lahko še četrtič osvoji tri turnirje za grand slam v isti sezoni, z zmago bi ostal v igri za veliki slam, ki je po Rodu Laverju leta 1969 ostal nedosegljiv za vse igralce sodobne ere.

Izjavam v Veliki Britaniji se Novak izogiba vse od pandemije koronavirusa, ko so mu angleški mediji nadeli vzdevek Novax (zaradi nasprotovanja cepljenju), kar jim je Srb globoko zameril. Bolj kot mediji pa mu je bil naklonjen žreb, turnir začenja proti Pedru Cachinu, v njegovi četrtini je tudi lanski finalist Nick Kyrgios, ki je zaradi poškodbe letos odigral le eno tekmo, zato se zdi pot do finala za Đokovića odprta. Teniški navdušenci se nadejajo, da bodo v finalu spremljali ponovitev polfinala Roland-Garrosa s Carlosom Alcarazom – Španec na travi nima veliko izkušenj, a po zmagi v Queen's Clubu je jasno, da je v dobri formi. Med preostalimi nosilci kaže izpostaviti predvsem Danila Medvedjeva, ki bi bil lahko na travi nevaren.

Kaja Juvan proti Rusinji

Slovenski tenis bo imel znova svojo predstavnico v glavnem delu turnirja v Wimbledonu, četrtič zapored bo to Kaja Juvan. Po smrti očeta in zdravstvenih težavah se Juvanova počasi vrača na raven, ki jo je pred leti že kazala, dvakrat doslej je že igrala v tretjem krogu angleškega turnirja, letošnja ponovitev tega dosežka pa bi za trenutno 241. igralko sveta pomenila dobro popotnico za drugi del sezone. V prvem krogu jo čaka Rusinja Margareta Betova.

Kandidatk za lovoriko je kar nekaj, lansko zmago brani Jelena Ribakina, ki je imela tako kot prva nosilka Iga Swiatek v zadnjem času nekaj zdravstvenih težav. Poljakinja doslej dlje od osmine finala v Wimbledonu še ni prišla, v boj za naslov pa se zagotovo želijo vmešati vsaj še Arina Sabalenka, Ons Jabeur in Petra Kvitova, zmagovalka turnirja v Berlinu. Tudi zmaga katere od nižje postavljenih igralk v Wimbledonu ne bi pomenila velikega presenečenja, ženski vrh je (vsaj na travi) zelo širok.