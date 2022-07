Začenja se Tour de France: obračun Pogačarja in Rogliča že v uvodnem kronometru

Zdaj gre zares: z uvodnim kronometrom v danskem Københavnu se danes začenja 109. kolesarska dirka po Franciji. Slovenski kolesarski navdušenci so že na trnih in v velikem pričakovanju novega slovenskega lova na rumeno majico. Že tretjič jo bo dkušal osvojiti Tadej Pogačar, upati pa je, da se bo v boj zanjo vmešal tudi Primož Roglič.

Prvi in drugi s svetovne kolesarske lestvice se bosta za rumeno majico udarila že kar prvi dan, na 13,2-kilometrskem kronometru. Na kratki in ravninski trasi sicer nista glavna favorita. Najvišje kotirajo Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Švicarja Stefan Küng (Groupama-FDJ) in Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Velšan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in domačin Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl).

Današnjo uvodno etapo naj bi sicer krojilo vreme. Pogačar bi kot lanski zmagovalec moral na progo kot zadnji, a se je zaradi napovedi dežja odločil za zgodnejši start – ob 17.05.

Spremljali bomo pet Slovencev

Prvi od petih Slovencev bo dirko po Franciji Jan Tratnik (16.13), kmalu za njim Roglič (16.20), Matej Mohorič se bo podal na progo za Pogačarjem (17.41), zadnji pa bo Luka Mezgec (17.51).

Kolesarje do 24. julija čakajo skoraj 3350 km cest z 61 kategoriziranimi vzponi, številni tlakovanimi odseki v peti etapi, vroče temperature v Alpah in Pirenejih ter mnoge druge pasti.