Pogačar ne omenja Rogliča

Zdaj gre zares! Danes se v Københavnu začenja 109. dirka po Franciji, na kateri se obeta tretja zaporedna slovenska zmaga. Strokovnjaki in stavnice pravijo, da bi morala rumena majica spet končati na mladih plečih Tadeja Pogačarja, in 23-letnik s Klanca pri Komendi jim ne oporeka. Ne izogiba se vlogi prvega favorita, četudi ve, da v življenju nič ni samoumevnega, še najmanj zmagoslavje na največji dirki na svetu.

»Priprave so potekale dobro, najprej sem bil na višini, sledila je dirka po Sloveniji in nato spet višinske priprave, forma je dobra. V primerjavi z lani ni velike razlike, morda sem malo bolj samozavesten, vsako leto se počutim nekoliko bolje, na dirki pa bomo videli, ali to drži ali ne,« je na virtualnem srečanju s sedmo silo povedal Pogačar.

Te besede lahko naženejo strah v kosti tekmecem. Lanski Tour je dobil z več kot petimi minutami prednosti pred Jonasom Vingegaardom, letos naj bi ga noge nesle še bolje …

A lani mu ni bilo treba opraviti s Primožem Rogličem, velikim tekmecem, s katerim sta bila leta 2020 glavna akterja zgodovinskega zasuka na La Planche des Belles Filles, kjer je Pogačar postal prvi slovenski zmagovalec Toura. Rogla pred letom dni zaradi padca in odstopa ni imel priložnosti za revanšo, na katero upa v naslednjih treh tednih. »Vsi športniki si želimo, da tekmovanje mine brez nesreče, upam, da letos ne bo nič narobe, da bomo imeli veliko bitko na vzponih na poti do Elizejskih poljan. Upam, da bomo do cilja vsi celi, zdravi in v najboljši formi,« si tudi Pogačar želi napetega dvoboja z rojakom, čeprav ga kljub vprašanjem o njunem rivalstvu ni omenil.

Pogačar 1, Roglič 11 Tadej Pogačar (UAE) ima kot lanski zmagovalec startno številko 1, preostali Slovenci bodo nosili številke: 11 – Primož Roglič (Jumbo Visma), 84 – Matej Mohorič, 87 – JanTratnik (oba Bahrain Victorious), 207 – Luka Mezgec (Bike Exchange).

»Ne bom izpostavljal imen najmočnejših tekmecev, veliko je kolesarjev in ekip, vsi so na Tour prišli stoodstotno pripravljeni. Konkurenca bo močna, vendar se oziramo le nase. Imamo močno ekipo s fanti, ki jim lahko zaupamo, pripravljeni smo na napade in druge pasti. Če bomo držali skupaj, bomo dobro prestali te tri tedne,« je dejal Pogačar, ki ima na skoraj vsaki dirki zmenek z zgodovino.

»Ne razmišljam veliko o zgodovini, skorajda nič. V sedanjosti se nam dogaja toliko stvari, da poskušam uživati v trenutku in v dirkanju. Bomo videli, kaj mi bo to prineslo,« se Pogi ne obremenjuje s tem, da bi se lahko s tretjo zaporedno zmago pri 23 letih pridružil legendam, kot so Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Miguel Indurain in Chris Froome.

Prehiteti mora dež

Sedanjost pa je že 1. etapa, 13,2 km dolga in tehnično zahtevna vožnja na čas po ulicah danske prestolnice. Že pred njo so se začele taktične bitke, povezane z vremensko napovedjo. Po kolesarski tradiciji bi moral Pogačar kot lanski zmagovalec startati zadnji, vendar se je tako kot njegovi glavni tekmeci odločil, da se bo prej podal na progo preizkušnje, ki se bo začela ob 16. uri. »Vremenska napoved pravi, da bo na začetku lepo, proti koncu pa bo deževalo, zato smo se odločili, da bom tretji kolesar iz naše ekipe na startu, to je najboljša izbira zame,« je povedal Pogačar, ki bo s startne rampe krenil ob 17.05, tik za velikima favoritoma za etapno zmago Woutom van Aertom in Filippom Ganno.

Roglič bo startal ob 16.20. Prvi od Slovencev bo na progi sicer Jan Tratnik (16.13), zadnja pa Matej Mohorič (17.41) in Luka Mezgec (17.51).