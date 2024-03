Za žalujočega Keka na Malto po zmago

V nekoliko bolj resnobnem vzdušju kot sicer sta pred odhodom na Malto pred novinarje stopila kapetan Jan Oblak in pomočnik selektorja Boštjan Cesar, Matjaž Kek je zaradi smrti v družini medijske obveznosti razumljivo izpustil. Tako »Cesi« kot Oblak sta poudarila, da mu reprezentanca stoji ob strani, nato pa pogled usmerila proti Malti, ki je ne gre jemati z levo roko.

»Na betonskem igrišču za blokom želim zmagati, ne remizirati ali izgubiti, enako bo na Malti. Ni prijateljskih tekem, zmaga je vedno pomembna, tokrat predvsem za našo samozavest,« poudarja kapetan.

Kratko potovanje in ugoden termin tekme (19.00) je reprezentanca izkoristila in še včeraj dopoldne trenirala v idiličnih razmerah na Brdu, kjer je v sončnem vremenu v ozadju pihalna godba igrala še poljsko himno ob delovnem obisku predsednika Andrzeja Dude. S Poljaki se Slovenci niso pretirano ukvarjali, najprej jih je Kek zbral na sredini igrišča in poskrbel, da so misli usmerjene le proti Malti, nato je trening prepustil svojim pomočnikom.

Ne glede na to, da je Slovenija proti Malti izraziti favorit, dobila je vseh šest medsebojnih dvobojev, Oblak obljublja igro na polno: »Komaj smo čakali, da se začnejo priprave, zdaj bo vsaka tekma pomembna, da še dvignemo samozavest. Proti Malti ekipam v zadnjem obdobju ni bilo lahko, tudi v napadu je lahko nevarna. To ne bo prijateljska tekma, gremo po zmago.«

Po vrnitvi s Sredozemlja bodo Slovenci pogled usmerili proti Portugalski. Zanimanje za tekmo je izjemno, na nogometni zvezi so že dobili več kot 50 prošenj za akreditacije fotografov in več kot 80 prošenj novinarjev, ki bi si Cristiana Ronalda in soigralce želeli videti v živo.