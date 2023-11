Vrhunska s fagotom in boksarskimi rokavicami: ko jo boks spravi ob živce, gre h glasbi

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin bo imela v sobotnem spektaklu v Manchestru opravka z zanimivo tekmico. Škotinja Hannah Rankin je namreč po poklicu akademska glasbenica, v ring pa jo je zelo pozno popeljala velika strast do tega borilnega športa.

Rankinova je odraščala na družinski kmetiji v Lussu na zahodu Škotske, kjer je že zgodaj prišla v stik z borilnimi veščinami. »V otroštvu sem trenirala tekvondo, pri katerem me je pritegnila disciplina, ki je vladala na treningih,« se je spomnila 33-letna Škotinja in dodala, da je nato že kmalu pri njej pretehtala ljubezen do glasbe.

Sprva je igrala flavto, nato pa se je navdušila nad posebnim glasbilom – fagotom. Obiskovala je škotski kraljevi konservatorij in nato magistrirala na kraljevi akademiji za glasbo v Londonu. Z boksom se je začela ukvarjati bolj ali manj po naključju. »Trenirati sem ga začela zato, ker je koristen za telo. Kmalu me je povsem prevzel,« je razkrila Rankinova, ki je ognjeni krst v poklicnem ringu uspešno prestala 21. maja leta 2017, ko je v Southendu po točkah ugnala Čehinjo Ester Konečno.

Prva škotska svetovna prvakinja

Med boksom in glasbo vidi precej vzporednic. »Če želiš dobro igrati glasbilo, moraš ogromno vaditi. Enako je z boksom, v katerem moraš za uspeh prav tako trdo garati,« je pojasnila »klasična bojevnica«, kot se jo je oprijel vzdevek, ki združuje dve njeni veliki ljubezni. »Kadar me ob živce spravi fagot, grem v telovadnico in obratno. Ko mi v boksu ne gre, se zatečem h glasbi,« je razkrila Rankinova.

Čeprav je že v tretjem dvoboju prvič okusila grenkobo poraza (oktobra 2017 v Stokkeju proti Švedinji Joanni Ekedahl), je ta ni odvrnil od visokih ciljev. Niti nadaljnji neuspehi ne; leto pozneje je izgubila tudi z ameriško šampionko Claresso Shields. Hitro se je vrnila v zmagovite tirnice in junija 2019 postala prva škotska (ženska) svetovna prvakinja, potem ko je pred svojimi navijači v Paisleyju v obračunu za lovoriko združenja IBO premagala Američanko Sarah Curran oziroma French.

Novembra 2021 se je Hannah v supervelterski kategoriji ovenčala še s šampionskim pasom po različici WBA, potem ko je bila v Londonu boljša od Švedinje Marie Lindberg, ki je – mimogrede – pred dobrimi štirimi leti v Ljubljani potegnila krajšo tudi proti Kozinovi.

Novo in bržkone zadnjo priložnost za skok na prestol bo imela pojutrišnjem, ko se bo v obračunu za naslova svetovne prvakinje združenj WBA in WBO v areni AO v Manchestru pomerila z najuspešnejšo slovensko profesionalno boksarko. Kot je izkušena Škotinja večkrat ponovila v zadnjih dneh, bo naredila vse, da bo ring zapustila dvignjenih rok in z obema pasovoma.