Vodilo proti Kanadi bo: čisto vse je mogoče

Če je bil uvodni del svetovnega prvenstva za privržence slovenskih košarkarjev že kar monoton, so nas v drugem krogu spomnili, da nam z njimi nikoli ni dolgčas. Nihanja v igri in dosežkih so bila zelo izrazita že v prejšnjih 15 letih, v Okinavi pa niti najboljši japonski seizmologi niso mogli slediti njihovim potresnim sunkom. Dva dneva po odlični igri proti Avstraliji je sledila popolnoma kontrastna predstava proti Nemčiji. Ob selitvi v Manilo pred jutrišnjim četrtfinalnim spopadom s Kanado ob 14.30 so torej imeli o čem tuhtati.

»Res smo prikazali dva različna obraza, za kar nimamo logičnega pojasnila. Toda fantom sem poskušal vbiti v glave, da smo vendarle tam, kjer smo si želeli biti. Naša želja je bila uvrstitev v četrtfinale, kar nam je uspelo. To je pomembno, zdaj pa vsi začenjamo z ničle. Vemo, da lahko premagamo vsakega tekmeca, če držimo skupaj,« se selektor Aleksander Sekulić poskuša ogniti samouničevalnim vzgibom po prvem zdrsu. Nedeljski udarec je bil resda hud, a je vendarle štel zgolj kot en poraz, z rezervo kaže vzeti tudi končnih -29. Ko se je Sloveniji izmikala zmaga, razlika ni imela več nobenega pomena.

Na letošnjem SP se sicer uresničuje napoved, da bo najbolj izenačeno doslej. Pred začetkom izločilnih dvobojev sta neporaženi le Nemčija in Litva, ki ob ZDA in Srbiji edini imata kolajne s prejšnjih mundialov. Najboljša uvrstitev Italije je četrto mesto (iz let 1970 in 1978), Kanade šesta stopnička (1978 in 1988), Latvija je debitantka, Slovenija pa bo ob tretji uvrstitvi v četrtfinale poskušala izboljšati svojo najboljšo uvrstitev – sedmo mesto iz leta 2014 – z mislijo, da bo tudi v Manili možno domala vse. Tako kot je bilo ob zgodnjem izpadu Francije, zmagah Brazilije proti Kanadi, Latvije proti Španiji in Litve proti ZDA.

Dončić ostal prvi zvezdnik

Kljub številnim nepričakovanim izidom je Luka Dončić ostal konstanta prvenstva in prvi zvezdnik v očeh množic. S povprečjem 26,4 točke vodi na lestvici najboljših strelcev SP, med še vedno dejavnimi košarkarji mu je na skupnem petem mestu najbližje kanadski branilec Shai Gilgeous-Alexander (23,8), sicer v dresu Oklahome četrti najučinkovitejši v minuli sezoni lige NBA s povprečjem 31,4 točke. Slovenski čudodelec je hkrati 9. najboljši podajalec SP (6,8), 16. skakalec (7,4) in tretji kradljivec žog (2,5) ter ima na voljo daleč največ prostih metov med vsemi (13,5 na tekmo).

Nekoliko manj mu govorijo v prid 51. izkoristek pri metih iz igre (44,2 %), sedmo mesto po izgubljenih žogah (3,5) in šesto po številu poskusov za tri točke (7,8) ob komaj 159. natančnosti (10:42 ali 23,8 %). Slabše v slovenskem moštvu mečejo trojke le Bine Prepelič (16,7 %), Žiga Samar (20), Jaka Blažič (do poškodbe 0:3) in Žiga Dimec, ki se še ni opogumil. Z dvomestnim povprečjem točk na SP se sicer lahko pohvalita zgolj še Klemen Prepelič (14,8) in Mike Tobey (12).