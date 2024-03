Velik uspeh mladega jadralca. Luka Zabukovec srebrn na EP do 19 let

Sedemnajstletni slovenski jadralec Luka Zabukovec je na evropskem prvenstvu v razredu ilca v kategoriji do 19 let osvojil srebrno medaljo in bil šesti v skupni razvrstitvi v konkurenci 137 jadralcev v starosti do 21 let, ki so tekmovali v Pollenci na španskem otoku Majorka.

V ženski konkurenci je Alenka Valenčič v konkurenci 65 jadralk končala na 10. mestu. Ivan Vahrušev je prvenstvo končal na 68. mestu, Benjamin Aganovič pa na 112.

Najuspešnejši je bil najmlajši član slovenske reprezentance, komaj 17-letni Zabukovec. »Prvenstvo je za nami in imamo medaljo! Spet srebrno, to je peta srebrna medalja Zabukovca. Dobro je jadral, razen prvega dne finala, ko je naredil nekoliko več napak, vendar so bili pogoji zelo, zelo zahtevni in tudi konkurenti so delali napake, tako da je ostal v igri do konca. Danes smo se poskusili zavihteti še na prvo mesto v U19, a ni šlo,« je pojasnil trener Matija Čok.

Res dober rezultat

To je bilo prvo EP na standardu ilci 7. »A je Zabukovec tekmoval z večjimi fanti in tudi šesto mesto skupno je odličen rezultat. Alenka Valenčič je začela zelo rezervirano, kar zanjo ni značilno, potem pa se je po slabem začetku ves teden dvigala, zaključuje na desetem mestu in verjamem, da bi lahko bila še boljša, čeprav je tudi deseto mesto dober rezultat. Z nastopi sem zadovoljen, imamo medaljo, tako da gremo lahko zdaj sproščeno v naslednje regate. Mislim, da je to res dober rezultat v olimpijskem razredu, sicer v mladinski konkurenci, a je to vseeno olimpijska barka,« je dodal Čok.