V Velenju po ponovitev novembra 2022

Obstajajo prizorišča, na katera športniki ohranjajo posebej lepe spomine. Eno takšnih je za slovensko žensko teniško reprezentanco Bela dvorana v Velenju. Tu so pred dvema letoma (novembra 2022) naše igralke senzacionalno ugnale Kitajsko, danes in jutri bodo poskusile premagati ugledno nizozemsko vrsto.

V izjemnem ozračju polnih tribun in glasnega navijanja, ki dejansko pogosto spremlja ekipne teniške tekme, je zablestela Kaja Juvan, izjemen tenis je pokazala tudi Nina Potočnik. To pot teh dveh igralk ne bo na peščeni podlagi velenjske teniške arene, bo pa Juvanova, v zadnji petletki ob Zidanškovi naša najvidnejša igralka, močno stiskala pesti za kolegice ob igrišču. Sama se sicer po daljši odsotnosti vrača k tenisu, tekmovalno vrnitev neuradno napoveduje v februarju 2025.

»Pravzaprav bo ona naša šesta igralka v Velenju, vsekakor pripada ekipi,« je po uradnem žrebu v Vili Blanca, tik ob vznožju mestnih skakalnic, razmišljal zvezni kapetan Andrej Kraševec in si seveda zaželel skok v pomladni odločilni del kvalifikacij za uvrstitev na prestižni turnir najboljših reprezentanc na svetu.

Kot vedno zvezni kapetan Andrej Kraševec namenja Sloveniji več možnosti za zmago – 51:49.

Veroniki bo zdaj lažje

Na tem je Slovenija nastopila natanko pred enim letom v Sevilli ter tedaj presenetila teniški svet z zmagama proti Avstraliji in Kazahstanu ter uvrstitvi med najboljše štiri, nato je pomladi sledi poraz v Bratislavi in vrnitev za eno kvalifikacijsko stopničko nižje. Takrat je bila naša vrsta v slovaški metropoli močno zdesetkana, izjemno breme je padlo na Veroniko Erjavec, takrat ob odsotnosti Juvanove in Zidanškove prvič v tako pomembni vlogi. »Zdaj mi je zagotovo lažje, ker se je Tamara vrnila v ekipo. Vsekakor je več možnosti za uspeh,« je dejala po žrebu.

Ta je za uvod določil derbi dveh najuglednejših igralk obeh ekip – Tamara Zidanšek je bila nekoč že 22. igralka sveta (zdaj je 182.), Arantxa Rus je kot 81. tačas najvišje uvrščena med navzočimi v Velenju. »Veselim se dvoboja s Tamaro, s katero sva pogosto nastopali skupaj v dvojicah. Med seboj sva se pomerili dvakrat, izid med nama je 1:1,« se je nasmehnila svetlolasa 33-letna Nizozemka. Tudi naša igralka se veseli prvega današnjega dvoboja (»Ustreza mi, ker mi ni treba čakati, in vem, ob kateri uri bom igrala.«), prav ta bi lahko že v veliki meri krojil razplet tekme Slovenija – Nizozemska.

Spored v Velenju; danes (15.00): Tamara Zidanšek – Arantxa Rus, sledi Veronika Erjavec – Suzan Lamens; sobota (12.00): Veronika Erjavec – Arantxa Rus, sledi Tamara Zidanšek – Suzan Lamens, Živa Falkner/Pia Lovrič – Ariane Haroto/Demi Schuurs.