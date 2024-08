V torek tekmuje Janja Garnbret, na Olimpijadi pa se bodo borili še ti Slovenci

V plezalni steni bosta v polfinalu balvanov kombinacijske preizkušnje tekmovali prva favoritinja za zlato odličje in branilka olimpijskega naslova, Janja Garnbret, ter Mia Krampl.

Nadaljnji boji na morju pred Marseillom čakajo Tino Mrak in Jakoba Božiča v razredu 470 ter Tonija Vodiška, ki je bil po prvih petih regatah na skupno drugem mestu, v razredu formule kite.

Atlet Matic Ian Guček bo na atletskem stadionu tekel v repesažu na 400 metrov ovire. V primeru današnjega uspešnega nastopa namiznoteniške ekipe proti Franciji se bodo Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar v torek merili v osmini finala.

Enajsti tekmovalni dan bodo na igrah v Parizu podelili 15 kompletov odličij. Na atletskem stadionu bosta med drugim znana prvaka v skoku v daljino in v teku na 1500 metrov ter prvakinji v teku na 3000 metrov in 200 metrov. Odličja bodo med drugim podelili v jadralnih razredih ILCA 6 in 7, v ekipnem sprintu na veledromu, v več rokoborskih kategorijah ter v rolkanju v parku za ženske.