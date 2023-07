V Ljubljani je danes namiznoteniški spektakel

Danes se bo začel glavni del turnirja WTT Star Contender z najboljšimi svetovnimi namiznoteniškimi igralci v dvorani Tivoli. Konkurenca je vrhunska, kot je v navadi pri tej športni igri pa po kakovosti prevladujejo kitajski predstavniki in predstavnice. Glavna včerajšnja namiznoteniška novica je bila, da se je udarni slovenski adut Darko Jorgić na svetovni lestvici mednarodne zveze vrnil med deset najboljših globalnih igralcev. Dvignil se je za pet mest, zdaj je deveti igralec sveta in najboljši Evropejec.

»Vedel sem, da bom julija spet med deseterico. Deveti na svetu, prvi Evropejec, vsekakor sem tega vesel in še bolj motiviran za turnir v Ljubljani in za druge v prihodnje. Zdaj sem številka ena v Evropi, vsi me bodo hoteli premagati. To je prednost za turnirje, kjer bom višji nosilec, hkrati pa tudi dodatno breme,« je omenil Jorgić. V uvodnem krogu Ljubljane bo prost, v drugem ga čaka boljši iz dvoboja med Špancem Alvarom Roblesom in kvalifikantom. »Počakal bom na svojega tekmeca, je pa Robles neugoden igralec, v zadnjih dveh letih sva se osemkrat merila, tako da bodo možnosti polovične. Pomembna bo mirna glava, pustimo se presenetiti,» je dodal.

Pri moških so na prvih petih mestih svetovne lestvice sami udeleženci turnirja v slovenski prestolnici: Kitajci Wang Chuqin, Fan Zhendong in Ma Long, Japonec Tomokazu Harimoto in Brazilec Hugo Calderano. Vsi našteti kitajski mojstri so v prvem kolu glavnega turnirja prosti, tako kot Japonec in Brazilec ter seveda Jorgić. Wang Chuqin ima denimo s svetovnih prvenstev šest zlatih in srebrno odličje, vsa najsijajnejša so iz ekipne konkurence in iz dvojic, edino posamično drugo mesto ima z letošnjega SP v Durbanu, kjer je izgubil s Fan Zhendongom. Slednji ima s SP kar osem zlatih ter po dve srebrni in bronasti kolajni, je ekipni olimpijski prvak iz Tokia, v posamični konkurenci je v japonski prestolnici končal na drugem mestu.

Veliko evrov v igri

Ma Long je že izkušeni 34-letnik, njegovi vzdevki so Šesterokotni bojevnik, Diktator, Kapetan in Zmaj. S SP ima kar 13 zlatih, srebrno in štiri bronasta odličja, z OI same zlate, kar pet! V posamični konkurenci je bil prvi v Riu de Janeiru leta 2016 in Tokiu 2020, z obeh OI ima še ekipni zlati, s sogralci je bil najboljši še v Londonu leta 2012. Na glavnem turnirju v Ljubljani bosta igrala tudi Deni Kožul in Peter Hribar.

Pri dekletih v Ljubljani nastopajo prva, tretja in četrta najboljša na svetu: Kitajke Sun Yingsha, Chen Meng, Wang Manyu. Tudi te tri, prav tako imajo lepo zbirko odličij z OI in SP, so proste v prvem krogu in neposredno uvrščene v šestnajstino finala. Vrhunski igralci so se v Ljubljani zbrali tudi zato, ker je nagradni sklad 230.000 evrov. V glavnem delu turnirja bosta nastopili tudi Slovenki Ana Tofant in Sara Tokić, nečakinja nekdaj prvega loparja Slovenije Bojana Tokića.