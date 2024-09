V ligi prvakov tudi po slovenskih taktih

Po dolgem reprezentančnem poletju bo himna lige prvakov danes spet navdušila nogometne navijače, elitno evropsko klubsko tekmovanje se v novi preobleki vrača na zelenice in male zaslone. Prenovljeni ligaški del tekmovanja že v prvih dneh prinaša številne derbije, ponovitev nepozabnih finalov 2005 in 2007 se bo odvijala na San Siru, četrtek pa prinaša neposredni dvoboj osrednjih slovenskih adutov na elitni klubski sceni. V prvem delu tekmovanja ne bo zanimivo le do novega leta, ligaški del bo trajal vse do 29. januarja.

16,16 milijarde evrov znaša skupna vrednost vseh nogometašev, ki bodo igrali v LP.

Nekaj odgovorov o uspešnosti formata je že na dlani: prvi krog, ki bo izjemoma trajal do četrtka, prinaša atraktivne dvoboje Milan – Liverpool, ManCity – Inter in Atalanta – Arsenal. Dlani si manejo tudi slovenski ljubitelji nogometa. V četrtek bo na Metropolitanu Jan Oblak gostil RB Leipzig z udarnim napadalnim adutom Benjaminom Šeškom na čelu, na beograjski Marakani pa bosta nova člana Crvene zvezde Vanja Drkušić in Timi Max Elšnik debi v glavnem delu lige prvakov dočakala proti portugalski Benfici.

Vanja Drkušić in Timi Max Elšnik sta se v Beogradu hitro ustalila v prvi enajsterici. FOTO: Crvena zvezda/Facebook

Tako Leipzig kot Atletico Madrid znova računata na preboj v izločilni del tekmovanja. Nemci so v svojih vrstah zadržali udarni napadalni tandem Šeško – Loïs Openda, čeprav so ju želeli od Manchestra do Madrida. V klubskem dresu Šeško še ni ujel forme, ki jo je kazal v dresu z reprezentančnim grbom, a se za mesto v začetni enajsterici trenerja Marca Roseja slovenskemu napadalcu ni treba bati. V okolju, v katerem vladata red in kontinuiteta, bodo tudi Šeškovi zadetki kmalu prišli. V Leipzigu bo imel še naprej oporo tudi v izkušenem Kevinu Kamplu, ki je v dobri formi začel novo klubsko sezono.

Napadalni »švicarski nož«

Ambiciozni so tudi v Madridu, v Julianu Alvarezu so za 75 milijonov evrov kupili pravi napadalni »švicarski nož«, naveza z Antoinom Griezmannom pa dviguje apetite navijačev Atletica. V prenovljenem sistemu, ki ponuja več tekem proti tekmecem na podobni ravni, tihe upe gojijo tudi v Beogradu, čeprav Zvezda vsaj na papirju sodi med »avtsajderje« tega tekmovanja.

UEFA Liga prvakov 2024-25

Zanimivo, na uradni strani Uefe so ob predstavitvi udeležencev aktualne sezone lige prvakov pri Crveni zvezdi izpostavili prav slovenskega vezista, ki se je zasidral v udarno enajsterico rdeče-belih in bil ob zmagi nad Napredkom (2:0) minuli konec tedna drugi najboljši posameznik Zvezde. Priložnost v ligi prvakov so pri graškem Sturmu dočakali Tomi Horvat, Jon Gorenc Stanković in 19-letni Arijan Malić, pri bratislavskem Slovanu pa Kenan Bajrić.

Finale bo 31. maja gostila Allianz Arena. Ko se je za naslov prvaka lige prvakov nazadnje igralo na osrednjem münchenskem stadionu, je Chelsea leta 2012 po enajstmetrovkah strl srca bavarskih navijačev, finalna srhljivka v slogu zaključka tekme med Slovenijo in Srbijo na letošnjem euru pa bi bila vrhunska reklama za evropski klubski nogomet.