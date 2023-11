Urugvajska zaušnica za Messija, en Argentinec se je vseeno veselil

Tudi za šampionske zadnjice raste palica, je potrdil 5. krog južnoameriških kvalifikacij za nogometni mundial 2026. Argentinci so lani osvojili naslov svetovnih prvakov in 22. t. m. bi minilo okroglo leto od njihovega zadnjega poraza (v 1. krogu SP proti Savdski Arabiji), če se ne bi ujeli v urugvajski primež. Zasluženo. V večnem derbiju sosed, ki sta med seboj odigrali že 198 tekem, so gostje osvojili legendarni stadion Bombonera v Buenos Airesu z 2:0 (1:0) z goloma Ronalda Arauja in Darwina Nuñeza, svojo mrežo pa ohranili nedotaknjeno.

Edini Argentinec, ki se je razveselil razpleta, je bil selektor Urugvaja Marcelo Bielsa. V nasprotju s pričakovanji ni ponudil priložnosti za igro slovitemu povratniku v reprezentanci Luisu Suarezu, zato pa so vsi nastopajoči v njegovem moštvu pripravili pravo taktično lekcijo.

Po tradiciji med vročim dvobojem ni manjkalo niti prepirov, zmerljivk, grobih brc in rokoborskih prijemov na obeh straneh, toda če potegnemo črto, je Bielsa mojstrsko obglavil rojake. Da uspeh ni bil od muh, potrjuje podatek, da so Urugvajci prvič po juliju 1987 zmagali v Buenos Airesu, torej po 36 letih.

Popravni izpit v Riu

»Niso nam dovolili, da bi razvili našo značilno igro. Žoge nikoli nismo imeli dovolj dolgo v posesti, da bi jo lahko prenesli z enega boka na drugega in nazaj, kar je vedno naš cilj. Tekmeci so igrali zelo dobro, znali so pritiskati na nas, bili so dinamični in čvrsti, v njihovi igri pa se čuti Bielsova roka,« je priznal argentinski kapetan Lionel Messi, ki tokrat ni bil veliko boljši od zelo povprečnih soigralcev. Da z Urugvajci ne kaže zobati češenj, so dokazali že pred mesecem dni, ko so v domačem Montevideu ugnali Brazilijo z 2:0.

Prihodnji teden bo Argentina gostovala v Riu de Janeiru pri Braziliji, ki je po domačem remiju z Venezuelo in porazu v Urugvaju tokrat klonila v Kolumbiji z 1:2, čeprav jo je Gabriel Martinelli že v 4. minuti popeljal v vodstvo. Z goloma v 75. in 79. minuti jo je matiral Luis Diaz.