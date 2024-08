Tržičan zabija velikim

Ni presenečenje, da je Bravo po petih prvenstvenih tekmah prvi zasledovalec vodilne Olimpije, ki je v derbiju proti prvaku Celju dvakrat zapravila prednost (2:2, Diogo Pinto 2., Pedro Lucas 51.; Edmilson 21., Luka Menalo 78.). Šiškarji so sezono prav tako začeli v Evropi. Pustili so zelo soliden vtis, po malem nesrečno izpadli v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, pridobili nekaj izkušenj več ter še utrdili samozavest za domačo fronto, na kateri je minuli konec tedna v Fazaneriji udarila gorenjska naveza: trener Aleš Arnol je izbral strategijo, Jakoslav Stanković z dvema goloma in Matic Ivanšek z enim pa sta bila ključna režiserja za tretjo zmago v nizu.

Bravo ima v Tržičanu Ivanšku enega najbolj vznemirljivih mladih igralcev v slovenski ligi. Sezono je začel kot najstnik (roj. je 26. julija 2004), a z zajetno »kilometrino« iz minule, v kateri je postal polnopravni član moštva. Hitro je ujel prvoligaški ritem in opozoril nase. »Prvo leto je bilo pomembno. Dobil sem veliko priložnosti in izkušnje. Gorenjska naveza je pomagala,« je povedal pred prihodom v Ljubljano k Olimpiji član kranjskega Triglava.

V zadnji, nedeljski večerni tekmi 5. kroga, sta se prvič v slovenski ligi pomerila španska trenerja Victor Sanchez in Albert Riera (desno). FOTO: Matej Družnik

V 1. SNL je v 30 tekmah dosegel štiri gole, pri čemer dva že to poletje, plus enega evropskega v Mostarju proti Zrinjskemu. Med njegovimi žrtvami so veliki klubi, Maribor, Celje, Koper, Mura, na seznamu manjka le še Olimpija. Prav ta razkriva eno od težav v slovenskem klubskem nogometu.

»Igral sem za mladinsko moštvo Olimpije. Dogovorili smo se za pogodbo in prestop v člansko moštvo, a so se pri Olimpiji čez noč odločili drugače. Imel sem lepo sezono, dosegel 11 golov. Za športnega direktorja Gorana Boromiso to ni zadostovalo,« je razkril nenavaden obrat pri zeleno-belih, kjer nimajo kdo ve kakšnega posluha za nadarjene slovenske fante, ki imajo potencial še za kaj več kot igranje v 1. SNL.

Prva liga Telemach Olimpija 5 3 2 0 7:2 11 Bravo 5 3 1 1 10:5 10 Koper 5 3 0 2 6:2 9 Mura 5 3 0 2 7:6 9 Maribor 4 2 2 0 8:4 8 Celje 4 2 1 1 8:6 7 Primorje 5 2 0 3 5:9 6 Radomlje 5 1 1 3 5:8 4 Nafta 5 1 0 4 2:10 3 Domžale 5 0 1 4 3:9 1

Selektorja do 21 let še ni prepričal

Dvajsetletni Ivanšek je pokazal, da sodi v kategorijo obetavnih igralcev, ki lahko vzniknejo iz nenogometnih okolij. »Počasi me prepoznavajo, še posebej me spremljajo očetovi prijatelji in sodelavci,« je priznal najbrž najbolj prepoznavni športnik iz ekipnih športov iz Tržiča. Postaven (visok je 185 cm), dolgih in hitrih nog je Matic tip sodobnega igralca, telesno postavnega in tehnično dovršenega.

»Dolg korak in hitrost na daljšo razdaljo, to sta moji odliki. Nekaj sem podedoval od matere Mojce, ki je tekačica, starši so bili bliže atletiki,« je razkril Matic, izpostavil tudi vpliv očeta Romana ter šaljivo dodal: »Sodim v kategorijo 'sončkov', ki so na nogometnih igriščih odraščali ob budnem očesu in ostrem jeziku mamic.«

Olimpija mu ni bila sojena, Bravo se ni obotavljal in medse sprejel enega od najboljših Olimpijinih mladincev. Zanimivo je, da ga doslej še ni v krog reprezentantov povabil niti selektor do 21 let Milenko Aćimović. »Osredotočen sem le na igrišče in svoje dobre predstave. Le tako lahko opozorim nase,« ni fant, ki bi se silil v ospredje z jezikom, pač pa z dejanji. Ta pa so v službi moštva, ki nakazuje, da bo minulo uspešno sezono še izboljšalo. Ne nujno rezultatsko, toda po igri in konkurenčnosti se že zdaj lahko enakovredno kosa s favoriti.

»Trener je načrtno spreminjal slog igre, ki je bil del njegove vizije in temu primerno so se izbirali tudi igralci. Zdaj smo sposobnejši igrati z večjo posestjo žoge. Toda najpomembnejši je pristop. Ne moremo se kosati s širino igralskega kadra, lahko pa z odgovornostjo in predanostjo. Če se bomo osredotočili na vsako tekmo posebej, lahko premagamo vsakogar,« je prepričan napadalno usmerjeni krilni igralec, ki sta mu vzornika nekdanji brazilski čarovnik Ronaldinho in soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu Antoine Griezmann.