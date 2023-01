SŽ Olimpija že osvojila naslov državnega prvaka (FOTO)

Hokejisti SŽ Olimpije so v drugi finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali Sij Acroni Jesenice s 6:3 (3:0, 2:1, 1:2). Z drugo zmago v finalni seriji so Ljubljančani že osvojili naslov prvaka za sezono 2022/23.

Danes so za Jeseničane zadeli Niki Blomberg (23.), Patrik Rajsar (55.) in Miha Logar (57.), za Ljubljančane pa Jaka Šturm (10. in 44.), Nik Simšič (10.), Aleksandar Magovac (18.) in Miha Zajc (22. in 34.).

Na prvi tekmi v Ljubljani je v torek ljubljanska ekipa zmagala s 4:0.

Doslej so si vse naslove prvaka v samostojni Sloveniji od sezone 1991/92 razdelili ljubljanski in jeseniški hokejisti v različnih klubih iz obeh hokejskih središč. Skupno imajo rdeči v zbirki 13 naslovov, zeleni pa od danes 18. V sezoni 2019/20 DP zaradi pandemije niso dokončali.

FOTO: Jože Suhadolnik