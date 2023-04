Svetovna prvakinja dobila izzivalko

Medtem ko bo Ding Liren v dvoboju proti Janu Nepomnjačiju (z začetkom v nedeljo) poskušal postati prvi kitajski svetovni prvak v šahu, prevlada Kitajske v ženskem šahu ostaja nedotaknjena. Od leta 2018 je svetovna prvakinja Ju Wenjun, pred nekaj dnevi pa je dobila izzivalko, proti kateri bo julija letos branila lovoriko. Že pred začetkom finalnega dvoboja kandidatk je bilo jasno, da bo ta v vsakem primeru ostal na Kitajskem, saj sta se v njem pomerili Lei Tingjie in Tan Zhongyi.

Dvoboj v Chongqingu, ki se nahaja v domači provinci obeh protagonistk, je bolje začela 32-letna Tan, ki je bila eno leto že svetovna prvakinja (2017–2018). V živčni prvi partiji je z belimi figurami žrtvovala dva kmeta za pobudo in ustvarila nevarne pretnje, ki pa bi jih tekmica lahko ubranila in sama prišla do lepe prednosti. Lei pa z zelo malo časa za razmišljanje ni našla najboljših možnosti. V nadaljevanju je celo prezrla figuro in doživela poraz. Začetni zaostanek je deloval še toliko bolj neprijetno zaradi relativno kratkega dvoboja, v katerem je bilo predvidenih le šest partij.

Trenutno je peta na svetu

A je po uvodnem spodrsljaju Lei prevzela vajeti v svoje roke in popolnoma prevladala v preostanku dvoboja. Že v drugi partiji, v kateri je vodila bele figure, je izenačila, potem ko je v končnici z relativno malo materiala na šahovnici potrpežljivo lomila tekmico in dočakala njeno odločilno napako v 71. potezi. Po remiju v tretji partiji je Lei spet izkoristila prednost belih figur v četrti partiji in prešla v vodstvo. Jasno je bilo, da bo Tan v naslednji partiji skušala izkoristiti svoje zadnje bele figure v rednem delu dvoboja za izenačenje, a se je njen otvoritveni poskus hitro izjalovil. Lei je prevzela pobudo in sama odločno zaigrala na zmago z napadom na belega kralja. Slednjega je uspešno zaključila v 36. potezi in z rezultatom 3,5:1,5 predčasno prišla do uspeha.

Diagram. (5. 4. 2023) FOTO: Šah

Beli na potezi Lei Tingjie – Tan Zhongyi, Chongqing 2023. Katera je edina poteza, ki beli prinese zmago? REŠITEV 1.Kg6! in po 1…Le2 2.f5 Ld3 3.g3 Kg8 4.Kxh5 Lxf5 5.g4 Ld3 6.Kh6 Kf7 7.h5 Ke6 8.Kg7 je črna morala priznati poraz.

Ob zmagi, s katero je naredila predzadnji korak na poti do naslova svetovne prvakinje, je 26-letna Lei Tingjie dosegla tudi svojo najboljšo ratinško znamko v karieri. Z njo je trenutno peta na svetu med igralkami in celo nekaj točk pred svetovno prvakinjo Ju Wenjun. Slednja je šest let starejša od svoje izzivalke in veliko izkušenejša od nje, a v zadnjem obdobju tekmovalno precej manj aktivna. Vsekakor se nam julija obeta sila zanimiv dvoboj, po katerem bi tudi v ženski konkurenci lahko dobili novo ime na svetovnem prestolu.