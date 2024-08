Sporna odločitev na škodo Slovenije, v nedeljo za bron: O tem očitno odločajo pametnejši od nas

V finalu olimpijskega rokometnega turnirja se bosta pomerili Danska in Nemčija. Danci so v polfinalu premagali Slovenijo z 31:30, Nemci pa Španijo s 25:24. Danska je vodila od prve do zadnje minute, v nekaterih trenutkih tudi za šest golov, a je Slovenija počasi zniževala zaostanek in se minuto pred koncem približala na 30 proti 31.

V naslednjem napadu so Danci dobili sedemmetrovko, ki jo danski zvezdnik Mikael Hansen ni realiziral, Slovenija pa je dobila 15 sekund za podaljšek. Aleks Vlah je bil ustavljen s prekrškom, Slovenci so zahtevali sedemmetrovko, a so sodniki dosodili devetmetrovko, iz katere ob izteku časa ni zadel Borut Mačkovšek.

Selektor Uroš Zorman je bil kljub napeti končnici in slabšim vmesnim minutam po tekmi ponosen na svoje varovance. »Široka pravila so problem našega športa, a ne bi zdaj preveč izgubljal energije in časa okoli tega, saj za nazaj ne bomo vrnili nič. Lahko gledamo le naprej, pred nami je tekma za tretje mesto in nov finale. Moramo narediti vse, da vzamemo kolajno, ki si jo nedvomno zaslužimo. Fantom bi še enkrat čestital za to tekmo,« je v pogovoru s slovenskimi mediji dejal Zorman. Ocenil je tudi dogajanje na tekmi, ki bi skorajda dobila nov dramaturški zasuk v zadnji sekundi, a sta češka sodnika po ogledu posnetka pokazala "le" na prekršek za devetmetrovko. »V zadnjih petih minutah prvega polčasa smo malce zaspali in oni so se odlepili na to razliko. Potem jih je treba loviti in to ne gre v treh sekundah. Vrnili smo se. Ste pa sami videli, da sodniški kriterij na celi tekmi, ne le v zadnjih minutah, ni bil na naši strani,« je delo sodnikov ocenil selektor.

»Največji problem je bil, da nismo nikoli izenačili, vedno nam je nekaj malega zmanjkalo, kakšna odbita žoga, slabša obramba, kakšen zgrešen 'zicer'. Prepričan sem, da če bi jih prej ujeli, bi postali še bolj živčni. Navsezadnje so bili veliki favoriti,« je obračun opisal kapetan Jure Dolenec. »Po nerazumljivem in čudnem sporedu igramo dve tekmi zapovrstjo ob pol desetih zvečer, zdaj pa čez 34 ur za bron na najpomembnejši tekmi na olimpijadi. O tem očitno odločajo pametnejši od nas. Verjamem, da lahko Špancem vrnemo za poraz v prvem krogu in vzamemo kolajno. Glede na prikazano, si jo zagotovo zaslužimo,« proti nedelji pogleduje Dolenec.