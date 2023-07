Slovenski košarkarski reprezentanci se je pridružil superzvezdnik

Slovenska košarkarska reprezentanca se s polno paro pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo, ki se bo odvijalo od 25. avgusta do 10. septembra na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da se je reprezentanci danes pridružil tudi Luka Dončić.

Dončić bo nedvomno deležen ogromno pozornosti s strani medijev, nenazadnje pa tudi s strani igralcev nasprotnih moštev, na kar je tudi navajen. Na letošnjem svetovnem prvenstvu mu ne bo v pomoč Goran Dragić, ki je odpovedal udeležbo na tekmovanju. Bo pa imel ob sebi nekatere druge kakovostne igralce, med drugim Vlatka Čančarja, Jako Blažiča, Klemna Prepeliča ter enega izmed naturaliziranega dvojca Mike Tobey - Jordan Morgan.

Dončića je v teh dneh v Sloveniji obiskal tudi njegov trener v ekipi Dallas Mavericks, Jason Kidd.

Komu bo dal selektor prednost, je še vprašanje

Ta hip še ni jasno, za koga izmed naturaliziranih igralcev se bo selektor Aleksander Sekulić odločil in ga popeljal na veliko tekmovanje. To bo zagotovo težka odločitev, saj Morgan že nekaj časa v slovenski reprezentanci kaže dobre igre, a tudi Tobey se je v preteklosti izkazal za dobro okrepitev. Za Tobeyem je sicer nekoliko slabša sezona, a po drugi strani ima pred Morganom prednost v višini. Te pa v naši reprezentanci primanjkuje.

Mika Tobeyja v naši reprezentanci še ni. V njej pa manjka tudi Vlatko Čančar. Na KZS-ju pravijo, da bo slednji začel z njo trenirati v soboto, Mike Tobey pa naj bi v Slovenijo prišel 7. avgusta.

Čančar bo eden ključnih igralcev pri nas. FOTO: Brian Westerholt Usa Today Sports

Pred našo reprezentanco je še nekaj pripravljalnih tekem pred svetovnim prvenstvom. Dvakrat bo igrala proti grški reprezentanci, po enkrat pa s hrvaško, špansko, ameriško in japonsko. Prvič se bo z grško pomerila prihodnjo sredo v Stožicah. Pred časom smo mislili, da bodo Grki pripotovali k nam s svojim superzvezdnikom Giannisom Antetokounmpom, a se to ne bo zgodilo, saj se je pred tedni poškodoval.