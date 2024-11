Slovenke na evropskem prvenstvu do lepe zmage

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na tekmi 2. kroga evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem v Innsbrucku premagala Slovaško s 37:24 (18:10).

Slovenske rokometašice so v največjem mestu na Tirolskem dosegle prvo zmago. Po četrtkovem porazu proti devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam z Norveške s 26:33 so danes v vseh elementih igre zasenčile tekmice s Slovaške in zanesljivo zmagale z razliko 13 golov.

Stanko najučinkovitejša

V slovenski reprezentanci sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Tjaša Stanko z devetimi in Ana Abina s sedmimi goli. Nuša Fegic in Nataša Ljepoja sta dosegli po šest zadetkov.

Odločitev o slovenskem napredovanju v glavni del tekmovanja, ki bo med 5. in 11. decembrom na Dunaju, bo padla po ponedeljkovi tekmi proti Avstrijkam, ki se bo v olimpijski dvorani v Innsbrucku pričela ob 18. uri. Slovenkam za napredovanje zadostuje že remi.

Po dveh krogih imajo Norvežanke štiri točke, Slovenke in Avstrijke po dve, Slovakinje pa so brez njih. V glavni del tekmovanja se bodo uvrstile le prvo- in drugouvrščene iz Innsbrucka.