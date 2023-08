Slovenka pometla s konkurenco: imamo svetovno prvakinjo (FOTO)

Slovenska potapljačica Alenka Artnik je dosegla nov uspeh v svetovnem merilu. V Roatanu v Hondurasu je osvojila prvo mesto na SP v potapljanju na vdih v disciplini CWTB Bifins (z dvojno plavutjo) in ubranila naslov svetovne prvakinje, je sporočila na Instagramu. Pred nekaj dnevi je ubranila naslov svetovne prvakinje v disciplini z monoplavutjo.

Artnik je na ta način dodala še eno zmago v bogato zbirko dosežkov. Poleg dveh naslovov svetovne prvakinje je konec julija 41-letnica namreč v potapljanju na vdih v disciplini z dvojno plavutjo na Bahamih dvakrat dosegla svetovni rekord, nazadnje se je potopila do 111 metrov.

Na SP je najprej v disciplini z monoplavutjo dosegla globino 107 metrov. Tokrat se je v disciplini z dvojno plavutjo potopila do 101 metra in prišla do novega zlatega odličja.

"Z zelo lepim potopom do 101 metra sem postala svetovna prvakinja v disciplini z dvojno plavutjo in ubranila naslov za Slovenijo. Zelo sem vesela in ponosna na svojo drago prijateljico, Ukrajinko Kate Sadursko, ki je osvojila zlati medalji v preostalih dveh disciplinah. Na kratko, zlata dekleta," je na Instagramu zapisala Artnik.