Slovenija skočila do novega olimpijskega zlata!

Smučarski skakalci Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc so spisali zgodovino in zmagali na premierni tekmi mešanih ekip v Pekingu. Slovenci so na srednji skakalnici osvojili že tretjo kolajno teh iger in obenem tretjo za Slovenijo v Pekingu.

Slavili z ogromno prednostjo

Z današnjo zanesljivo zmago so na tekmi, polni diskvalifikacij, z ogromno prednostjo 111,2 točke prehiteli Rusijo na drugem mestu, do brona pa je presenetljivo prišla Kanada, ki je za Slovenijo zaostala kar za 156,9 točke. V kanadskem taboru kot glavni trener že vrsto let deluje slovenski strokovnjak Bine Norčič.

Zmotile tri diskvalifikacije

Že v prvi seriji, ki so jo zmotile tri diskvalifikacije v japonskem, avstrijskem in nemškem taboru, so Slovenci končali na prvem mestu med desetimi reprezentancami in nabrali 49 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci Norvežani. Slednji so diskvalifikacijo doživeli v finalu, tako da je bila pot do zmage na prvi tekmi mešanih ekip v zgodovini na široko odprta.

Vendar pa so slovenski skakalci danes svoje delo opravili z odliko in bi stopili na najvišjo stopničko, četudi ne bi bilo nobene diskvalifikacije, in zasluženo slavili.