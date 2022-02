Razočarani Prevc: »V bistvu je žalostno. Ostal sem praznih rok, čeprav ...«

Petru Prevcu je le pol točke zmanjkalo do tretjega odličja na olimpijskih igrah. Po tekmi je dobitnik dveh iz Sočija pred osmimi leti komaj zadrževal solze. Na poti do mešane cone in pogovora s slovenskimi novinarji pa se je že nekoliko pomiril, a le nekoliko ...

Kljub smoli Prevca tekma po mnenju Petka razburljiva in prava olimpijska Za STA je nekdanji skakalec (tudi svetovni prvak) Franci Petek dejal, da je bila tekma zelo razburljiva in takšna, kot se spodobi za olimpijske igre. K Prevčevim skokom nima pripomb, žal pa mu je odličje vzela 'igra številk'. »Na vsaki tekmi, še posebej pa na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, velja pravilo, da se za medalje lahko pripravljaš, si nanje pripravljen, narediš vse za to, a ta se mora na koncu še zgoditi. Pri Prevcu se je danes na žalost razpletlo tako, da se mu ni izšlo po željah.«

»V bistvu je žalostno. Ostal sem praznih rok, čeprav ... Če bi bila to tekma svetovnega pokala, bi bil veliko zadovoljnejši, kot sem zdaj. To je tekma, na kateri ni izgovorov, da bo jutri boljše, ker ne bo. Ali pa, da je še veliko tekem in se bo že sestavilo. Zelo dobro sem 'oddelal', najbolje, kot sem lahko, vendar včasih to ni dovolj,« je dejal Peter.

Sporne sodniške odločitve

Tudi njega so tako kot glavnega trenerja Roberta Hrgoto zmotile sodniške ocene v drugi seriji. »Dobil sem točko in pol manj kot za prvi skok ter točko in pol manj kot Fettner. Ne vem, to se dogaja,« je povedal s kislim nasmeškom na obrazu.

Čakanje na drugi nastop ga ni zmedlo. To je pripisal izkušnjam iz kariere, v kateri je doživel tako rekoč vse. »Dobro je bilo, veliko časa sem imel do drugega nastopa. V kabini sem ohranjal mirnost, da ne zbezljam, ter osredotočenost. Hitro te sicer lahko začne črvičiti, čeprav če si mlajši, se morda ne zavedaš velikosti iger in ti je lahko po tej strani lažje.«

Peter Prevc. FOTO: Drago Perko

Skoka sta bila tako po njegovih kot besedah trenerja odlična, a vendar ... »Zmeraj se da še bolje. Trije so bili boljši, torej se da. Kaj pa je bilo narobe, bi bilo treba zelo dobro pogledati na analizi.«

»Ne gledam še proti jutri«

Analiza bo hitra, saj Petra že v ponedeljek skupaj s Timijem Zajcem čaka tekma mešanih ekip. »Ne gledam še proti jutri. Najprej moram priti do kabine, da se dan konča. Na mešanih tekmah smo bili Slovenci že favoriti, pa smo bili na koncu po navadi tako razočarani, kot sem jaz danes. Zato se mora vsakdo osredotočiti na svoje skoke, potem pa bomo na koncu videli, kakšne volje se bomo tukaj pogovarjali.«

Poleg obeh omenjenih skakalcev bosta na ponedeljkovi mešani ekipni tekmi (12.45) skakali še junakinji sobotnega dne, zlata Urša Bogataj in bronasta Nika Križnar.

Tina Maze: Kdo ve, zakaj je to dobro?

Ob Prevčevi smoli se je oglasila tudi naša nekdanja najboljša smučarka Tina Maze: »Kdo ve, zakaj je to dobro? Za nekaj bo že ...