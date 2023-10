Slovenci že snujejo poletje v Nemčiji

Naj začnejo navijači slovenske nogometne reprezentance iskati alternative za bivanje v Nemčiji, ki bo od 14. junija do 14. julija 2024 gostila evropsko prvenstvo v nogometu? Ne bi bilo narobe, po žrebu skupin, ki bo 2. decembra v Hamburgu, bodo cene zanesljivo narasle. Slovenci marširajo proti euru 2024, toda naslednji mesec bodo sprejeli še dva močna izziva, ki ju lahko izstrelita med najboljše v Evropi, zato ju ne velja podceniti.

»Vem, kaj me čaka, en mesec me boste bombardirali mediji, nogometna zveza in navijači, zato želim položaj umiriti, četudi smo skupaj prišli do nečesa, kar bi bilo lahko uspešno. En mesec bo v središču naše pozornosti derbi skupine v Københavnu in nič drugega. Šele nato bo sledilo zadnje dejanje s Kazahstanom v Stožicah,« je zatrdil po zmagi v Belfastu (0:1; Adam Gnezda Čerin s prostega strela v 5. minuti) slovenski selektor Matjaž Kek, potem ko je bil vidno vesel in srečen.

Logično, reprezentanca, ki jo vodi, je septembra in oktobra nanizala štiri zanesljive zmage in deluje najmanj tako prepričljivo kot zadnja selekcija, ki ji je uspelo povezati štiri uspešne večere. »Katančeva« Slovenija je leta 2013 po vrsti premagala Islandijo (2:4), Albanijo (1:0), Ciper (0:2) in Norveško (3:0), »Kekova« je zdaj zmlela Severno Irsko (4:2), San Marino (0:4), Finsko (3:0) in v torek v Belfastu še enkrat Severno Irsko (0:1).

Derbi v Københavnu Boj za EP 2024, skupina H, 17. 11.: Kazahstan – San Marino (16), Finska – S. Irska (18), Danska – Slovenija (20.45); 20. 11.: S. Irska – Danska, San Marino – Finska, Slovenija – Kazahstan (vse 20.45); vrstni red: Slovenija in Danska po 19, Kazahstan 15, Finska 12, S. Irska 6, San Marino 0.

Zgodovinska statistika razkriva

Kek ima zanesljivo prav, dovolj je izkušen, da ne bo podlegel mikavnosti selitve v cono udobja. Najbrž zveni bogokletno, toda Slovenci niso opravili še ničesar, četudi še nikdar doslej niso bili po osmi od desetih tekmah kvalifikacij v tako dobrem položaju kot tokrat, ko poveljujejo vrhu skupine H.

Danska metropola bo 17. novembra zanesljivo ponudila derbi par excellence in pr(a)vi zrelostni izpit nogometno še vedno mladega slovenskega rodu, ki bo zajadral v najboljša leta za gradnjo rezultata šele v boju za mundial 2026. Začetna enajsterica, pri kateri vztraja Kek po porazu v Helsinkih – Oblak, Janža, Bijol, Blažič, Karničnik, Mlakar, Gnezda Čerin, Elšnik, Stojanović, Šeško, Šporar –, šteje okroglih 28 let, v ozadju so nekateri še mlajši.

Prav Slovenija in Danska se bosta spopadli za vrh skupine, četudi bo štelo le, kdo bo pristal 20. novembra na mestih številka 1 in 2. Kazahstan je z zmago v Helsinkih premešal karte, toda ne odloča o svoji usodi. Morebitna zmaga Slovenije 17. novembra na stadionu Parken – šlo bi za enega največjih podvigov v zgodovini slovenskega nogometa – in nato zmaga Danske v Belfastu bi ekipo iz Srednje Azije ustoličili na tretje mesto. Bolj verjetno in realno je, da bo prišlo do odločitve v zadnjem dejanju cikla v Stožicah, ko bo razprodani stadion pričakal dvoboj Slovenije in Kazahstana.

Zgodovinska statistika razkriva, da je treba za uspešne kvalifikacije osvojiti približno 21 točk. Če bi analizirali le cikla bojev za EP 2026 in 2020, torej po širitvi eura s 16 na 24 reprezentanc, je bilo podobno. V kvalifikacijah za šampionat v Franciji so drugouvrščene ekipe osvojile v povprečju 20,63 točke, štiri leta pozneje 20,77 točke.