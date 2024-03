Slovenci popravljajo vtis z Ronaldom

Slovenska nogometna reprezentanca je preusmerila misli na torkov (20.45) spektakel s Portugalsko v razprodanih Stožicah. Drugega fantom ne preostane, v pripravljalni tekmi z eno od najboljših reprezentanc na svetu bodo poskušali popraviti slab vtis s četrtkovega obiska Malte (2:2; Andraž Šporar, Benjamin Šeško). Cristiano Ronaldo bo iz njih iztisnil več energije kot malteški avtsajderji, ki so bili predvčerajšnjim v Ta' Qaliju celo blizu senzacije.

Če je 20. novembra s Kazahstanom pospremilo podvig Slovenije dobrih 16.000 navijačev v natrpanih Stožicah, si je tekmo na tribunah nacionalnega stadiona v Ta' Qaliju ogledala le desetina te mase, med njimi je bilo tudi nekaj slovenskih turistov. Morda je tudi tišina na praznem betonskem mastodontu na Malti opravila svoje. To je bila namreč tekma brez nogometnega vzdušja na tribunah, v takšnem položaju se je bilo treba zbrati, igrati profesionalno in odmisliti ta učinek, torej obratno kot na junijskem euru, ko bodo stadioni v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu pokali po šivih na tekmah z Dansko, Srbijo in Anglijo.

To Slovencem ni uspevalo, selektor Matjaž Kek na tribuni in njegov pomočnik Boštjan Cesar ob igrišču sta videla anemično igro premešane enajsterice, ki je pod črto Maltežanom dovolila preveč. Slovenci so kljub temu prevzeli navidezno pobudo, statistično so prevladovali, toda igrali so premalo konkretno, povečini jim je pred kazenskim prostorom gostiteljev zmanjkala t. i. zadnja podaja.

Boli glava

Oba gola gostov sta bila posledica individualne (ne)kakovosti – v prvem polčasu je Andraž Šporar spretno unovčil darilo domačega vratarja, ki je napačno oddal žogo, v drugem polčasu pa je Benjamin Šeško razkril svoj potencial – ko je potegnil, mu čuvaja nista mogla slediti, nato je z natančnim strelom z 20 metrov zabil gol ob desni vratnici vratarja Henryja Bonella. Čudovita akcija je dvignila s klopi tudi Jana Oblaka, ki je branil le v prvem polčasu in ostal nepremagan, Vid Belec je klonil dvakrat.

Portugalci imajo slajše »skrbi« od Slovencev. Njihov selektor Roberto Martinez si je na Švedskem privoščil nastop brez osmerice reprezentantov, a so gostje kljub temu zmagali kar s 5:2 (Rafael Leao, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Bruma in Gonçalo Ramos), v Stožicah bo poslal v ogenj številne druge, tudi Cristiana Ronalda, ki ga na severu ni bilo.

»Upam, da me bo maja bolela glava zaradi razmišljanja, koga uvrstiti na končni seznam,« je povedal Španec na klopi Portugalske. Prosto so dobili Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Palhinha, Nelson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leao, Bruno Fernandes in Gonçalo Ramos, ki jih ne bo v Ljubljano, namesto njih bodo poskušali navdušiti v Stožicah Danilo, Ruben Neves, Vitinha, Joao Felix, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Otavio in Ronaldo.