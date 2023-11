Šimundža v Fazaneriji lovi vijolični priključek

Reprezentanca je s prebojem na euro prvoligašem dala zagon za naporen jesenski finiš. V 1. SNL bodo ta konec tedna nadomestili »poplavni« tretji krog. Najzanimivejša tekma bo v Fazaneriji med Sobočani in Mariborčani, medtem ko vodilni trojček čakajo na papirju lažji tekmeci: še najbolj tresočih nog bodo vodilni Celjani v Spodnji Šiški, zeleno-beli gostujejo pri Radomljanih, Koprčani pa zaokrožujejo krog v Kidričevem. V Rogaški Slatini bo derbi z dna lestvice.

Rogaška Slatina: Rogaška – Domžale (sobota, sodnik Matej Jug, 13): Po vsem, kar se jim dogaja, in pokalna tekma na »plastiki« na Ježici je tudi sodila v kategorijo nesreč in rubriko »saj ni res, pa je«, je še dobro, da Slatinčani niso vrgli puške v koruzo. Morda bi jo že, če bi bili tekmeci za obstanek boljši. Domžalčani so doslej iztržili premalo, da bi lahko mirno spali in bili favoriti.

Domžale: Kalcer Radomlje – Olimpija (Denis Šabanagić, 17.30): Kdo lahko ustavi prvake? Radomljani so bili zadnji, ki so jim zabili gol. V Stožicah. Zoran Zeljković je z 10 točkami od 12 hitro postavil stvari na pravo mesto, zdaj je le še vprašanje, kdaj bo Olimpijo, ki jo v četrtek čaka tekma v konferenčni ligi proti prvemu favoritu skupine Lillu, zapeljal na vrh. Celjani imajo razlog za skrb.

Ljubljana: Bravo – Celje (nedelja, Bojan Mertik, 13): Z nekaj smole so Celjani končali pokalno poglavje, toda trenerja Damirja Krznarja so ujele zdravstvene težave pomembnih igralcev. Dolga klop nenadoma ni več tako dolga, vidna je utrujenost »materiala«. Bravo je po manjšem rezultatskem in strelskem zastoju (tri tekme, dve točki, dva gola) spočit in nabrit.

Murska Sobota: Mura – Maribor (Martin Matoša, 15): Točka? Sobočani bi jo sprejeli, Mariborčanom ne bi bila po volji. Pogumen odpor z nesrečnim koncem v Stožicah je črno-belim vlil nekaj več samozavesti, toda najtežje je ponavljati dobre predstave. Lahko jo ponovijo in znova potegnejo krajšo, še posebej, ker jim Mariborčani ne ustrezajo. Ante Šimundža pred pravimi izzivi potrebuje nekaj pozitivnega, da bi vijolični lahko ujeli večji »plen«. Mura ali Rogaška ter Domžale to niso.

Kidričevo: Aluminij – Koper (Božo Kondić, 17.30): Koprčanom je premor zaradi številnih poškodb prišel kot naročen. Naposled je nared za vrnitev Nik Omladič. Ne glede na vse strategije, je na dlani, da je Maks Barišić igralec, ki bi moral držati nad vodo Koprčane in trenerja Safeta Hadžića. Preboj v reprezentanco in pot na euro, to je izziv zanj.