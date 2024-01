Šeško se še ni prebudil iz zimskega spanja

Po treh tednih so se na zelenici vrnili nogometaši v bundesligi, vikend je bil v znamenju zadnjega slovesa od Franza Beckenbauerja, za slovenske navijače obarvan tudi z novim spodrsljajem RB Leipziga. Benjamin Šeško priložnosti v prvi postavi ni najbolje izkoristil, v Angliji pa je Kevin de Bruyne v 25 minutah na igrišču pokazal, zakaj ga je Manchester City v jesenskem delu tako pogrešal.

V Nemčiji je Bayern počastil »cesarja« Franza z zanesljivo zmago s 3:0 proti Hoffenheimu, Bavarce je ob treh točkah navdušil Jamal Musiala z dvema zadetkoma. 20-letni napadalni vezist je bil v jesenskem delu zadržan, ni ponovil ravni iz minule sezone, strelski izbruh na začetku drugega dela sezone pa v bavarski prestolnici zbuja optimizem.

Kevin de Bruyne se je vrnil v slogu največjih mojstrov nogometne igre. FOTO: Scott Heppell, Reuters

Tega ob medlem zaključku lanskega koledarskega leta in še slabšem začetku novega ni na pretek v Leipzigu, ki je proti Eintrachtu na domači zelenici doživel boleč poraz z 1:0 in zaostanek za vodilnim Bayerjem povečal na ogromnih 12 točk.

Med kratkim zimskim premorom je prvi reprezentančni adut Benjamin Šeško očitno uspel prepričati trenerja Marca Roseja, da si zasluži mesto v začetni enajsterici, hudo konkurenco v napadu Leipziga je vsaj nekoliko sprostil odhod Tima Wernerja k Tottenhamu. Šeško je na zelenico pritekel motiviran, skupaj s soigralci pa je že po sedmih minutah doživel hladno prho. Po zaostanku je Leipzig igral veliko bolje, Šeško je imel v 17. minuti po lepi podaji Loïsa Opende (tudi nekoliko nespretno) ni znal spremeniti v izenačujoči zadetek.

65 zadetkov je v angleškem prvenstvu že dosegel Kevin de Bruyne.

Drugo veliko priložnost je Beni zapravil dvanajst minut kasneje, ko je njegov strel za las zletel mimo vratnice Kevina Trappa, zatem pa je Šeško zdrsnil nekoliko v ozadje in si na portalih Sofascore in WhoScored za prikazano do menjave v 68. minuti prislužil najslabši oceni v ekipi Leipziga. »Žogo smo spravili v napad, pripravili smo si številne lepe priložnosti, a je v naši ekipi tokrat manjkal ubijalski instinkt, da bi žogo poslali v mrežo,« je napadalno vrsto po tekmi okrcal Rose.

Časa za objokovanje zamujene priložnosti pri četrtouvrščenem Leipzigu ne bo, že danes se začenja priprava na derbi bundeslige prihodnjega konca tedna, ko bo na Red Bull Areno prišel vodilni Leverkusen.

24 dotikov žoge je v 67 minutah na zelenici zbral Benjamin Šeško in dvakrat streljal mimo gola.

Izjemen talent, ne taktika

V sobotnem večeru sta na St. James's Parku Newcastle in Manchester City pripravila prvovrstno reklamo za angleški nogomet. Prvi so udarili domačini, a je sodnik gol Seana Longstaffa v drugi minuti razveljavil, nato je Bernardo Silva City popeljal v vodstvo, v dveh minutah pred koncem prvega polčasa pa sta Aleksander Isak in Anthony Gordon poskrbela za izbruh navdušenja v domovanju »srak«.

Newcastle se je v drugem polčasu branil, kakor je vedel in znal, sinje modri so bili vse bolj na trnih, nato pa je v 69. minuti v igro vstopil talisman Kevin de Bruyne. Belgijec je pokazal, zakaj so ga v prvem delu sezone tako pogrešali – zadetku za 2:2 je dodal še 25 metrov dolgo, idealno odmerjeno podajo v prazen prostor v domačem kazenskem prostoru, ki jo je v 91. minuti v zmagoviti gol spremenil Oscar Bobb.

»Preprosto, Kevin je legenda kluba. Navijači ga obožujejo, od daleč se vidi, kako pomemben je za našo ekipo. Potrebujem igralce, kot je on, igralce, ki z individualnim talentom v napadalni tretjini lahko ustvarijo razliko. Ne s taktiko, temveč s potezo več,« je 32-letnega Belgijca hvalil Pep Guardiola in dodal: »Upam, da nam bo Kevin pomagal, da ostanemo v igri vse do konca.«