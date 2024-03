Šeško rešil Slovenijo pred porazom proti Malti

Slovenska nogometna reprezentanca je v Ta'Qaliju igrala prvo pripravljalno tekmo za letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji. Izbranci Matjaža Keka so z gostiteljico Malto igrali 2:2. V torek bodo Slovenci v Stožicah igrali še proti Portugalski.

Slovenska vrsta je na Malti odigrala prvo od štirih pripravljalnih tekem za EP 2024. Potem ko se bo v torek merila s Portugalci, se bo junija še z Armenci in Bolgari. Tokrat so slovenski nogometaši - selektor Kek, ki je zaradi smrti očeta izpustil že sredino novinarsko konferenco, je tekmo spremljal s tribune - igrali po napotkih Boštjana Cesarja. Želeli in napovedovali so zmago za nov dvig samozavesti, iztržili pa neodločen izid po ne posebej prepričljivi predstavi.

Slovenija je sicer igrala deveto medsebojno tekmo z Maltežani in vpisala drugi neodločen izid ob sedmih zmagah. Tokrat je povedla v 27. minuti z golom Andraža Šporarja, Malta je izenačila v 54. minuti prek Matthewa Guillaumierja, v 58. pa povedla po prostem strelu Stephena Pisanija. Benjamin Šeško je v 80. minuti zadel za 2:2.