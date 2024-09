Šeško ogroža tudi Zahovića

Slovenska nogometna reprezentanca je preživela »prvo dejanje« po evropskem prvenstvu v Nemčiji bolje kot v zadnjem tovrstnem primeru pred 14 leti. Štiri točke v dveh tekmah lige narodov z Avstrijo in Kazahstanom – to je realen izplen, ki Slovencem omogoča samozavestno pričakovanje oktobrskega termina. Tedaj bo šlo zares tudi v boju za vrh skupine B3.

Če odmislimo travnato površino v Stožicah, ki je bila enaka za vse tri reprezentance, smo videli na delu vrhunsko organizirano ekipo, ki je – kljub vidnim težavam posameznikov – preživela zahtevni bitki z Avstrijo (1:1) in Kazahstanom (3:0) in pričakuje naslednji izziv v dobri kondiciji. Drži, da bo šlo 10. oktobra v Oslu za strahovito zahtevno bitko z norveškimi vikingi, toda Slovenija v zadnjem letu in pol dokazuje, da se ji ni treba nikogar bati.

Timi Max Elšnik in Beni Šeško sta ljubljenca navijačev v Stožicah. FOTO: Leon Vidic

Elšnik brez počitka

Selektor Matjaž Kek je v tokratni akciji iskal rešitve najmanj za tri položaje – na desnem boku, na levem krilu in v vratih. Matevž Vidovšek je proti Avstriji dokazal, da nanj lahko resno računajo, kadar bo zašel v težave Jan Oblak. Poklicni štoper David Brekalo je na desni strani obrambe izpolnil osnovne zahteve selektorja, v tekmi z Avstrijo je spravil ob živce Marcela Sabitzerja. Zatika se na levem krilu, kjer sta se izmenjala Sandi Lovrić in Jan Mlakar, Benjamin Verbič se je zaradi svojega statusa v klubu izločil sam. Idealna bi bila mešanica najboljših lastnosti vseh treh, toda to ni mogoče, Keka v prihodnjih tednih čaka veliko razmišljanja, morda bo res obiskal Piso, Salerno, Atene in podobne kraje, v katerih igrajo njegovi aduti, kot je namignil.

Manevrski prostor za dvig forme na prejšnjo raven premore zvezna vrsta. Timi Max Elšnik igra neprekinjeno že od lanskega poletja (!), kar počasi, toda zanesljivo vpliva tudi na njegovo podobo na igrišču in tekaške sposobnosti. Pravega počitka zanj ni na obzorju, zato se bo moral prilagoditi in ustrezno dozirati akcijo. Crvena zvezda bo že naslednji teden odprla novo sezono lige prvakov v derbiju z Benfico, zadnje kolo reformiranega tekmovanja bo igrala 29. januarja v Bernu. Tu torej ne bo mogoče opraviti počitka v reprezentanci pred marcem 2025.

Selektor Matjaž Kek (desno) je prejel v ponedeljek zvečer najlepše darilo za 63. rojstni dan. FOTO: Leon Vidic

Dobro, da so Slovenci ohranili kompaktnost, ki jih je krasila med eurom, tako je mogoče »skriti« tudi morebitno slabšo pripravljenost posameznika ali dveh, več ne. Kek je v petek prepustil pobudo Avstrijcem (posest žoge 39:61, streli 7:9, koti 4:7, prekrški 9:18), v ponedeljek pa napadel Azijce (posest žoge 57:43, streli 16:7, koti 5:0, prekrški 11:11). Tokratni gostitelji so obudili tudi napadalne naveze, ki so jim lani prinesle vrnitev na evropsko prvenstvo. V seštevku dveh tekem sta bila najnevarnejša aduta Benjamin Šeško – strelec vseh štirih golov! – in Petar Stojanović. Šeško je potrdil, da je pustil za seboj mučno izkušnjo s tekme osmine finala EP proti Portugalski, ko je v izdihljajih podaljška zapravil 99-odstotno priložnost za gol.

»Moji trije goli? Želim poudariti, da smo vsako tekmo boljši. Neverjetno je, da reprezentanca raste in raste, gre za visoko kakovost od strokovnega štaba navzdol do igralcev. Če bomo ekipo na tak način gradili naprej, bomo lahko merili visoko v vseh tekmovanjih,« je prepričan Šeško.

15 golov je zabil Benjamin Šeško pri 21 letih, Zlatko Zahović (36 golov) je svojega prvega pri dobrih 23 letih.

Štirje z rumenimi kartoni

Lepo je, da ob samozavesti, ki pooseblja njegov prvi doseženi gol Kazahstanu, in učinkovitosti ohranja skromnost, to mu bo prišlo prav. Toda treba je izpostaviti, da je pokazal tudi raznovrstnost. Od vrhunsko izvedenega kazenskega strela proti Avstriji do trojčka golov Azijcem. Če je prvega zabil v slogu Lionela Messija, drugega pa kot Gabriel Batistuta, je postavil končnih 3:0 kot Miroslav Klose oziroma Cristiano Ronaldo v najboljših letih – z glavo v višini prečke! Beni je na dobri poti do vrha večne lestvice strelcev, na kateri s 36 goli kraljuje Zlatko Zahović. Napadalec Leipziga ta čas kotira pri številki 15 golov – je prvi strelec lige B –, toda pri 21 letih je daleč od idealne starosti za golgeterja. Zahović je zabil prvi gol za Slovenijo pri dobrih 23 letih.

In še: iz tekme v tekmo bo večja verjetnost za nujnost iskanja dodatnih alternativ. Po en rumeni karton imajo na računu že štirje: Mlakar, Celar, Gnezda Čerin in Janža.