Šeško izziva bavarske velikane

V nogometni Nemčiji nič novega, bi lahko dejali ob pogledu na razmerje moči v elitni nemški bundesligi. Münchenski Bayern bo lovil še svoj 12. zaporedni naslov prvaka, tako v nemški javnosti kot med tekmeci Bavarcev pa vlada prepričanje, da tokrat FC Hollywood ni sestavil dovolj prepričljive zasedbe, ne glede na prihod Harrya Kana. Zdaj bo optimizem in samozavest potrebno prenesti še na nogometne zelenice.

Še vedno je živ spomin na kolaps dortmundske Borussie v zaključku lanskega prvenstva, ko so prav v zadnjem krogu zapravili naslov prvaka in ga »podarili« Bayernu, ki še zdaleč ni bil prepričljiv. Po rošadah v vodstvu kluba so se strasti na Bavarskem pred novo sezono nekoliko pomirile, nazaj sta izkušena Uli Hoeness in Karl-Heinz Rummenigge, s prihodom Harryja Kana pa je Bayernu uspel veliki met. Znova bo v njihovem dresu igral pravi golgeter, po odhodu Roberta Lewandowskega v Barcelono so ga lani še kako pogrešali.

Kljub prihodu angleškega kapetana se Bayern zdi ranljiv, prepričljiv poraz proti RB Leipzigu v nemškem superpokalu je dvome le še okrepil. Z njimi se strinja tudi nemška javnost, po anketi revije Kicker kar 60 odstotkov vprašanih napoveduje, da se bo po enajstih letih Bayernova vladavina končala.

Pokazati, kaj zmore

Prvi izzivalci prihajajo iz Porurja, Borussio je lanski spodrsljaj še podžgal in v sezono 2023/24 vstopa odločena, da naposled naredi zadnji korak proti nemškemu vrhu. Poleti je izgubila Juda Bellinghama, a zadržala jedro ekipe, dodala mu je še izkušenega zveznega igralca Marcela Sabitzerja, predvsem pa računa na napredek domačih igralcev, ki so že lani pokazali veliko potenciala. Povsem drugačna je zgodba Leipziga, z odhodi Dominika Szoboszlaia (Liverpool), Joška Gvardiola (ManCity), Konrada Laimerja (Bayern) in Christopherja Nkunkuja (Chelsea) je izgubil svoje glavne zvezdnike, a je po superpokalu sodeč trener Marco Rose vnovič sestavil nadvse konkurenčno ekipo.

V njej bo imel pomembno vlogo Benjamin Šeško, že v prvi sezoni od njega v Leipzigu pričakujejo velik doprinos. Vrzel po odhodu Nkunkuja, čeprav ne igrata na identičnih položajih, bi lahko zakrpal prav visokorasli slovenski reprezentant. »Leipzig me je res pozitivno presenetil, mesto je podobno Ljubljani, je nad mojimi pričakovanji. V klubu pa je res vse od A do Ž organizirano na vrhunski ravni, treningi so tako dobri, da na vsakem napredujemo, prepričan sem, da je Leipzig prava stopnička za naslednji korak v moji karieri. Želim si predvsem Nemčiji in vsemu svetu pokazati, kaj zmorem,« je samozavesten Šeško.