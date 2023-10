Šeško brez strahu: Fincem bom zabil gol

Napočil je dan za prvo »tekmo leta«, kot so današnji (18) nogometni spopad med Slovenijo in Finsko označili slovenski navijači. Ti so izvedli pravi desant na največji stadion pri nas, tako hitro so razgrabili vstopnice za derbi skupine H v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Slovenski nogometaši bodo izbrali drugačno taktiko, namesto desanta bodo napadli Fince frontalno in z vsemi topovi, obenem pa vendarle ohranili nujno previdnost in potrpežljivost. Na mizi je namreč veliko, priložnost za pomembno zmago pa prevelika.

Slovenci so v resnici že dosegli, kar so želeli: da bi vstopili v jesen iz obetavnega izhodišča in da bi v ključnih bojih za euro 2024 sami odločali o svoji usodi. Matjaž Kek je torej za zdaj lahko zadovoljen, toda časa za predah ne bo: vsaka naslednja tekma bo odločilna in vsaki »tekmi leta« bo sledila naslednja še pomembnejša. Tako velja za Finsko, enako bo veljalo tri dni pozneje v severnoirski metropoli Belfast.

V napadu tudi Šporar Morebitni enajsterici, Slovenija: Oblak, Janža, Bijol, Blažič, Karničnik, Lovrić, Elšnik, Gnezda Čerin, Stojanović, Šeško, Šporar; selektor: Kek; Finska: Hradecky, Ivanov, Hoskonen, Jensen, Uronen, Kairinen, Schüller, Alho, Pukki, Pohjanpalo, Taylor; selektor: Kanerva; preostala današnja para: S. Irska – San Marino (15), Danska – Kazahstan (20.45); vrstni red: Slovenija in Danska po 13, Finska in Kazahstan po 12, S. Irska 3, San Marino 0.

Tudi karte in namizni tenis

Zdi se, da na Gorenjskem vlada idila in se fantje pripravljajo na boj pred 16.000 navijači na pravi način. Delujejo sproščeno, na trenutke celo igrivo, tudi Kek ohranja prijazen nasmeh v pogovoru z novinarji, četudi je dobil med zadnjim uradnim druženjem že bolj resen obraz, kar je gotovo dobro. Slovenci namreč ničesar ne smejo prepustiti naključju, za vsako ceno morajo zmleti Fince in »na žive in mrtve« uresničiti načrt, ki so ga v zadnjih dneh pilili v reprezentančni bazi pod Storžičem.

Med aduti gostiteljev bo mladi napadalec Benjamin Šeško, ki v majici Leipziga zori na organski način. Na Gorenjsko je prišel dobro pripravljen in ravno dovolj spočit za dve izjemno zahtevni tekmi, ki sta pred Slovenci. Že danes bo lahko »poravnal« račune iz Nemčije; Lukaš Hradecky je namreč vratar Leverkusna, kluba, ki deluje vse bolj samozavestno po zaslugi trenerja Xabija Alonsa, tudi Finci ne bodo pritekli v Stožice z belo zastavo.

Jan Oblak bo moral ustaviti nasprotne napade Fincev. FOTO: Leon Vidic

»Ali mu bom zabil gol? Na vsako tekmo se pripravljam enako in tudi zdaj verjamem, da mu bom zabil gol. Vse bom naredil za to,« je napovedal 20-letni slovenski nogometni up, ki čuti »nekaj velikega« na vsakem koraku. »Veliko se družimo, igramo karte ali namizni tenis. Zelo mi ustreza, da smo tu ves teden, lahko smo opravili več treningov kot običajno, kar je samo dobro.«

Fantje so v primerjavi s tekmo na Finskem na boljšem – med vratnici se vrača Jan Oblak, gostje pa so ob Oliverja Antmana –, zato bodo prav prišle izkušnje selektorja Keka, da Slovencev ne bi zaneslo. Šteje namreč le končni izid po 90, 95 ali stotih minutah igre, ne vmesni rezultat.

Kek zelo zadovoljen

»Gradim na tem, da bomo uspešni, ne razmišljam o morebitnem neuspehu, saj je to edina pot, ki vodi do cilja. Na Brdu smo opravili vse, kar smo si zastavili, vsi fantje so na voljo za bitko, zato sem zelo zadovoljen,« je potrdil 62-letni Mariborčan.

Kek ne slovi po eksperimentih, zato naj navijači ne pričakujejo veliko posegov v enajsterico, ki je pred mesecem dni v Stožicah razbila Severno Irsko in – rahlo spremenjena – tri dni pozneje zmlela še San Marino na Apeninih.

Po pogovoru s selektorjem se zdi, da lahko navijači pričakujejo odločno Slovenijo, reprezentanco, ki bo od prve minute napadla goste, poskušala streti njihovo zvezno vrsto in najti gol. Imperativ Slovencev je namreč znan: kakršna koli zmaga z 1:0 ali 5:4.

»Vemo, da so Finci odlično organizirani, da že dolgo igrajo skupaj, so uspešno selekcionirani tako igralsko kot značajsko. Toda podobno velja za nas, obenem se zavedamo svoje kakovosti in razmišljamo le o zmagi. Saj vidite, kako močno so fantje lačni uspeha,« je napovedal Kek, ki računa tudi na dobro »ozvočenje« v razprodanih Stožicah.