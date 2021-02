Senzacija mladega Van Foreesta

Beli na potezi

Van Foreest – Grandelius, Wijk aan Zee 2021. Kako je beli v velikem slogu zaključil partijo in si tlakoval pot do turnirske zmage?

REŠITEV:

1.Tc8! Sh1+ 2.Kh4 Df2+ 3.g3 g5+ 4.Kxg5 f6+ 5.Kh6! fxe5 6.Dxe5 in pred neubranljivim matom je črni predal.

Carlsen šele šesti

Diagram (2. 2.) FOTO: ŠZS

Nizozemci so vse od leta 1985 čakali domačo zmago na tradicionalnem superturnirju v Wijk aan Zeeju, letos pa so se razveselili kar dveh rojakov na vrhu šahovskega Wimbledona.insta v 13 krogih edina zbrala 8,5 točke in sta se za lovoriko med seboj pomerila v podaljških s pospešenim tempom. Po dveh remijih je odločitev padla v dramatični hitropotezni partiji, ob hitro iztekajočem se času pa se je na koncu sreča nasmehnila mlajšemu, 21-letnemu Van Foreestu. Gre za daleč največji uspeh mladeniča in pravo senzacijo, saj je bil pred začetkom turnirja po ratingu komaj 11. nosilec. V zadnjih letih se vzpenja proti svetovnemu vrhu, kar se odraža tudi na njegovih uvrstitvah v Wijk aan Zeeju. Če je prvi nastop med elito leta 2019 končal z delitvijo zadnjega mesta, je bil že lani tik za najboljšimi na 4. mestu. Vseskozi ga je odlikovala drzna in ambiciozna igra, ki ga je zdaj popeljala na vrh. V zadnji krog je vstopil s pol točke zaostanka za Girijem, ki jih je ob remiju slednjega izničil s spektakularno zmago nad Švedom. Vedel je, da potrebuje zmago, zato je bil pripravljen precej tvegati, in za pogum je bil nagrajen s turnirsko zmago. Ob njej je prvič vstopil v elitni klub velemojstrov z ratingom prek 2700 točk.Giri je veliki osmoljenec turnirja. Dvakrat zapored (leta 2018 in 2019) je bil v Wijk aan Zeeju z 2. mestom le korak od zmage. Obakrat je bil od njega boljši zgolj, leta 2018 šele po podaljških. Letos je spet deloval suvereno in je imel ob slabi formi svetovnega prvaka priložnost, da že krog pred koncem pobegne na neulovljivo točko prednosti. A mladimu je po skoraj sedmih urah igre pobegnil v remi, ki se je zanj zdel že nedosegljiv. Tudi v vseh treh partijah podaljškov proti mlajšemu rojaku je bil bolj dominanten, a je zapravil več lepih priložnosti in tekmecu nikakor ni zadal zaključnega udarca. Tako mu na koncu ni preostalo drugega kot športno čestitati reprezentančnemu kolegu.Tretje mesto je osvojil 18-letni Rus, ki je imel ob enakem številu točk boljše dodatne kriterije odin Firouzje. Carlsen je z eno od svojih najslabših predstav na prizorišču, kjer je v preteklosti slavil kar sedemkrat, s pol točke za omenjeno trojico zasedel 6. mesto.