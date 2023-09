Po zaključku Vuelte Roglič odgovoril na vprašanje, ali ostaja pri Jumbo Vismi

Na podelitvi najboljšim na 78. Vuelti so na Trgu Cibeles plapolale ameriška, danska in slovenska zastava, vendar so bile moštvene barve enotne. Jumbo Visma je s Seppom Kussom, Jonasom Vingegaardom in Primožem Rogličem slavila trojno zmago, s katero se je nizozemska kolesarska zasedba vpisala v zgodovino.

O velikem dosežku so pričali posebni dresi, ki so jih na paradi šampionov nosili jumbovci, okrašeni so bili z rožnatim, rumenim in rdečim trakom. Tako so opozorili na to, da so kot prva ekipa doslej v isti sezoni dobili Giro (Roglič), Tour (Vingegaard) in Vuelto (Kuss).

Govorilo in pisalo se je o skrhanih odnosih

Zaradi presenetljivega imena zadnjega zmagovalca in dogajanja v zadnjem tednu Vuelte, se je te dni več govorilo in pisalo o skrhanih odnosih znotraj ekipe kot razmišljalo o tem, ali gre za najmočnejšo zasedbo v zgodovini. Naši navijači pa so se raje kot z dejstvom, da je Slovenija edina država, ki je letos imela kolesarja na zmagovalnem odru vseh treh tritedenskih dirk, ubadali s tem, ali mora Roglič zapustiti ekipo, ki jo je pomagal zgraditi in mu neglede na močno notranjo konkurenco lahko tudi v prihodnje nudi najboljše pogoje za uspešno nadaljevanje kariere.

Če je bilo minule dni še videti kakšen kisel obraz med jumbovci, je bilo na cilju v Madridu, kjer je zmago v sklepni etapi slavil Avstralec Kaden Groves (Alpecin Deceuninck), zaznati precej bolj pomirjeno ozračje.

Zmaga ni bila podarjena

Trije jezdeci kolesarske apokalipse za tekmece so skupaj proslavili izjemen dosežek. »Zavedam se, kaj sta Primož in Jonas storila zame in čemu sta se morala po športni plati odpovedati, da sta mi pomagala. Sta ena od najboljših kolesarjev na svetu, ni se jima bilo lahko odpovedati lastnim ciljem,« se je tokrat najmočnejšima pomočnikoma na svetu zahvalil 29-letni Kuss. Američan slovenskih korenin je tudi z močno podporo javnosti prišel na vrsto, potem ko je svojima siceršnjima kapetanoma pomagal do šestih zmag na tritedenskih dirkah.

»Že pred startom v Barceloni sem dejal, da bo morda zmagal Kuss, si predstavljate koliko bi zaslužili, če bi stavili nanj,« se je pošalil Roglič, ki je moral nekajkrat odgovoriti na vprašanja o morebitnem odhodu k drugi ekipi. »V zadovoljstvo mi je, da sem del te zgodbe. Z močjo te ekipe pa lahko sledim tudi svojim prihodnjim ciljem,« je Roglič dal vedeti, da se še naprej vidi v dresu Jumba Visme.