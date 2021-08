Roglič še povišal prednost pred tekmeci

Italijan Damiano Caruso je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Španiji od od Puerto-Lumbrerasa do Alto de Velefiqueja (188 km). Za njim pa se je razplamtel boj za skupno zmago, iz katerega je kot najmočnejši izšel slovenski as Primož Roglič, ki je v skupnem seštevku povišal prednost pred tekmeci.



V zelo hitri in vroči etapi je Caruso, drugouvrščeni z letošnjega Gira iz ubežne skupine napadel 70 km pred ciljem in nato zadržal prednost pred vse hitrejšimi favoriti za končno zmago.



Med njimi so se na zadnjem vzponu ves čas vrstili napadi, najmočnejša pa sta bila Roglič (Jumbo-Visma) in Španec Enric Mas (Movistar). Odpeljala sta se tako Kolumbijcema Miguelu Angelu Lopezu (Movistar) in Eganu Bernalu (Ineos Grenadiers) kot ostalim tekmecem v lovu na rdečo majico.



Skozi cilj je Roglič pripeljal 1:05 minute za zmagovalcem, sekundo več je zaostal Mas. Skupina z Lopezom je zaostala še 39 sekund več.



V skupnem seštevku ima 31-letni Kisovčan z vštetimi bonifikacijskimi sekundami zdaj 28 sekund naskoka pred drugouvrščenim Masom. Tretji Lopez pa zaostaja že 1:21 minute.



V ponedeljek bo na Vuelti prost dan, v torek pa bo na sporedu deseta etapa od Roquetas de Marja do Rincon de la Victorie (189 km) s kratkim, a zelo zahtevnim odsekom vzpona 15 km pred koncem etape in nato spustom do cilja.

