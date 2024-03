Roglič prvič v novem dresu zamudil boj za sekunde

Nizozemec Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec prve etape 82. dirke Pariz-Nica. Na trasi v okolici Les Mureauxa (157,7 km) je odločil sprint precej razredčene glavnine. Slovenski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je prvo preizkušnjo v novem dresu končal v času zmagovalca na 17. mestu, a proti tekmecem za skupno zmago izgubil nekaj sekund.

Dokaj razgibana etapa, ki so jo organizatorji označili kot ravninsko, je v zadnjem delu od boja za zmago oddaljila številne sprinterje, vseeno pa so tisti najbolj vzdržljivi prišli prek klancev in obračunali za zmago.

Najmočnejši je bil 22-letni Kooij, ki je slavil 31. zmago v karieri. Tesno je ugnal Danca Madsa Pedersena (Lidl-Trek), tretji pa je bil Avstralec Laurence Pithie (Groupama-FDJ).

Roglič je etapo končal v času zmagovalca, a se ni boril za bonifikacijske sekunde na vmesnem cilju na vrhu manjšega klanca 18 km pred koncem. Šest sekund je tam dobil Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), štiri Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), dve pa Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

V skupnem seštevku

Evenepoel je na zadnjem klancu 12 km pred koncem znova poskusil z napadom, a Roglič z njim, ko je dosegel njegovo zadnje kolo, ni sodeloval, zaradi česar so ju razpršene zasledovalne skupine hitro ujele.

V skupnem seštevku bo rumeno majico vodilnega oblekel Kooij, ki ima štiri sekunde naskoka pred Pedersenom in Jorgensonom. Evenepoel na četrtem mestu skupaj s Pithiejem zaostaja šest sekund, Bernal na šestem osem. Roglič ima 10 sekund zaostanka za Kooijem.

V ponedeljek bo na sporedu druga etapa, na kateri bodo po vsej verjetnosti v ospredju sprinterji. Začela se bo v Thoiryju, končala pa po 177,6 km v Montargisu.