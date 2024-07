Remco najhitrejši, a so vsi razglasili zmago

Na prvi vožnji na kronometer 111. dirke po Franciji je svetovni prvak v tej disciplini Remco Evenepoel pričakovano slavil svojo prvo zmago na veliki pentlji in tako dopolnil svojo zbirko etapnih uspehov na vseh treh tritedenskih kolesarskih dirkah. Vendar bi po 25,3 km dolgi preizkušnji v Burgundiji težko govorili o zmagovalcih in poražencih. Vsa velika imena, 2. Tadej Pogačar, 3. Primož Roglič in 4. Jonas Vingegaard, so bila zadovoljna s svojimi predstavami.

»To je bil noro dober dan, klanec je bil kar zahteven, želel sem začeti hitro in vseeno nekaj prihraniti za klanec, kar ni bilo lahko. Spust sem odpeljal na meji, zelo hiter in tehničen je bil. Užival sem v vsakem metru in zelo vesel sem zmage,« je Evenepoel (Soudal Quick Step) povedal po svoji krstni zmagi na Touru, ki si jo je prikolesaril z 12 sekundami prednosti pred Pogačarjem.

Slovencu se je v boju za rumeno majico približal na 33 sekund zaostanka, a kljub temu ne pričakuje, da jo bo oblekel. »Tadej se zdi nedosegljiv, vendar je to dirka, na kateri se lahko zgodi karkoli. Dlje ko dirkamo, bolje se počutim, osredotočili pa se bomo predvsem na zmagovalni oder, moramo poskusiti, imam prave noge za to. Uživam na tem Touru,« navdušenja na svoji prvi dirki po Franciji ne skriva 23-letnik.

»Dobro sem startal, imel sem dobre noge, nato pa sem se preveč zagnal v klanec. Na razgibanem delu pri vrhu sem najbolj trpel. Proti koncu je bila trasa lepa in užival sem na tej preizkušnji. Lahko sem zadovoljen s tem, da sem za malo izgubil proti svetovnemu prvaku v vožnji na čas,« pa je svojo predstavo ocenil Pogi (UAE), ki je po drugi strani pridobil 22 sekund proti Rogliču in 25 proti Vingegaardu.

Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici. FOTO: Molly Darlington/Reuters

»Lepo bi bilo zmagati, a proti Remcu bi bilo to težko, pridobil pa sem čas proti Primožu, Jonasu in drugim, tudi zato sem lahko zadovoljen. Bolj bom moral biti pozoren na Remca, a tudi na Jonasa in Primoža, ki imata očitno močne noge in lahko veliko pokažeta na naslednjih gorskih etapah. Najtežje etape prihajajo proti koncu dirke, ko bodo telesa že utrujena in bodo razlike večje. A zame je še vedno bolje, da vodim kot da lovim zaostanek,« je še povedal 25-letnik s Klanca pri Komendi, ki je na vseh merjenjih časa držal 2. mesto.

Rogla ostaja v igri

Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) pa je bil na vseh merjenjih vmesnega časa četrti, le v cilju je za tri sekunde prehitel svojega nekdanjega moštvenega kolega Vingegaarda. »Utrujen sem, šel bi hitreje, če bi lahko. Storil sem vse v svojih močeh, zato sem zelo vesel te predstave. Lahko sem optimističen. Dolgo že nisem odpeljal tako težke 7. etape na Touru,« je 34-letni Zasavec v cilju spomnil na to, da je v zadnjih dveh letih ta čas na dirki po Franciji že doživel grda padca, zaradi katerih je kasneje odstopil. Zdaj pa ostaja v igri za vrh, napredoval je na 4. mesto v skupnem seštevku, na katerem za rumenim Pogačarjem zaostaja 1:36 in le 21 sekund za tretjeuvrščenim Vingegaardom.

Primož Roglič se je povzpel na 4. mesto v skupnem seštevku. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

»Ni bil dober znak, da sem startal kot prvi med favoriti, kar pomeni, da zaostajam za njimi, vendar se veselim nadaljevanja dirke,« je z dobrim občutkom prvi kronometer končal Rogla.

Vingegaard (Visma Lease a Bike) pa je v psiholoških igrah s Pogačarjem izgubo časa razglasil za zmago. »Zadovoljen sem s predstavo, le 37 sekund sem izgubil proti Remcu na trasi, ki mu zelo ustreza. Mislim, da to ni udarec zame, temveč za Pogačarja, da sem proti njemu izgubil le 25 sekund. Lani sem ga prehitel za sedem in pol minut v dveh etapah, moč v nogah je, imamo svoj načrt, v katerega moramo verjeti. Forma se izboljšuje,« Danec očitno želi vsaditi seme dvoma v Pogačarjev tabor.