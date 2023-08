Remco Evenepoel razbijal na Vuelti

Na Vuelti smo po ponesrečenih uvodnih dneh v Barceloni dočakali pravo dirkanje, vendar se 3. etapa ni končala po slovenskih željah. Prvo gorsko bitko v Andori je dobil Remco Evenepoel, ki je v zaključku porazil sanjsko moštvo Jumba Visme s Primožem Rogličem, Jonasom Vingegaardom, Seppom Kussom in Wilcom Keldermanom. Tretji dan 78. kolesarske dirke po Španiji so vendarle potihnile polemike o dežju, slabi vidljivosti in na cestah nastavljenih žebljičkih, zaradi katerih se je katalonski uvod sprevrgel v farso, po kateri je rdečo majico vodilnega nosil malo znani Italijan Andrea Piccolo (Education First).

Prelaz Ordino (17,3 km, 7,7-odstotni povprečni naklon) je pokazal, kako se bodo pri Jumbu Vismi lotili strategije dveh kapetanov. V nizozemski ekipi obeh zlatih jajc niso dali v isto košaro, ločeno sta se vozila dva črno-rumena vlaka, eden je zavetrje nudil trikratnemu zmagovalcu Vuelte in enkratnemu Gira Rogliču, drugi dvakratnemu šampionu Toura Vingegaardu. Ritem je bil tu že izjemno visok, kolesarji Evenepoelovega Soudala Quick Stepa in UAE Juana Ayusa so se podali v lov na najbolj vztrajna ubežnika, Damiana Carusa (Bahrain Victorious) in Lennarda Kämno (Bora Hansgrohe). Tudi jumbovci niso bili daleč od ospredja in oba kapetana so v idealnem položaju pripeljali do vznožja ciljnega vzpona na 1914 m visoko smučarsko središče Arinsal (8,3 km, 7,7 %).

Na njem se je zdelo, da se bo nizozemska ekipa poigrala s tekmeci. Najprej je v napad poslala Kussa, ki ga je ujela le še izbrana druščina. Jumbo Visma je imela v zadnjem kilometri še štiri adute za zmago, vendar je bil najmočnejši in najbolj pretkan tedaj že osamljeni jezdec Soudala Quick Stepa Evenepoel. Okoli 200 m pred ciljem je pospešil na vso moč, tik za njim je bil Vingegaard, ki ni mogel izničiti Belgijčevega skoka. Roglič, ki je sicer velemojster tovrstnih zaključkov, v katerih je slavil že nešteto zmag, pa se je uštel pri položaju v skupini. Bil je zaprt za dvema kolesarjema UAE, ko je Evenepoel napadel, tako da višje kot do 4. mesta ni mogel.

Nokavtiral samega sebe

Tako so mu tekmeci pobrali odbitne sekunde, Evenepoel jih je prejel 10 za zmago, Vingegaard 6 za 2. mesto in Ayuso 4 za 3. mesto. Evenepoel je po tem dobesedno videl rdeče, oblekel je majico vodilnega, vendar se je pred tem pri prihodu v cilj zaletel v skupino fotografov in novinarjev v cilju.

Najprej je nokavtiral jumbovce, nato še sebe. Pred podelitvijo so mu morali oskrbeti rano nad desnim očesom, ki je spominjala na boksarjevo razbito arkado. »Na zadnjem klancu sem se počutil zelo dobro. Kot ekipa smo etapo odpeljali brezhibno, bili smo potrpežljivi, čakali smo na pravo priložnost. Ko smo ujeli ubežnike, sem si zaželel etapne zmage, saj sem imel v nogah še veliko moči. Zelo lepo je zmagati v Andori, to je potrditev, da sem se dobro pripravil. Sicer pa je bilo v cilju izpraznjeno območje dolgo le 50 metrov, že tretji dan se je nekaj zgodilo, ne upošteva se varnosti kolesarjev,« je dejal Evenepoel, ki je odlično začel obrambo lanske zmage na Vuelti.

V skupnem seštevku vodi 5 sekund pred Enricom Masom (Movistar), zaradi zaostanka z uvodne ekipne vožnje na čas nekoliko več zaostajata četrti Vingegaard (31 sekund) in deseti Roglič (37).