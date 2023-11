Prevc znova z občutkom, da pridobiva metre

Ko se je avstrijski skakalni zvezdnik Stefan Kraft po prejšnji izjemno dolgi tekmovalni zimi, ki je trajala od začetka novembra do aprila, odločil, da se bo z ženo Mariso odpravil na daljše popotovanje po svetu, so njegovi trenerji zgolj zmajevali z glavo. Nad tem, da se je šele junija pridružil reprezentančnim kolegom na pripravah, niso bili prav nič navdušeni. Toda svetovni rekorder jih je miril, naj ne skrbijo, češ da bo takrat, ko bo šlo zares, spet v želeni formi. In res; čeprav se je k treningom vrnil mesec pozneje kot pravzaprav vsi tekmeci, je bil na uvodnih dveh tekmah 45. sezone za svetovni pokal v Ruki razred zase.

Z najboljšima skokoma obeh serij (144 m in 143 m) je 30-letni šampion iz Schwarzacha v Pongauu v soboto za 10,6 točke pustil za seboj drugouvrščenega Nemca Piusa Paschkeja (142 m in 142,5 m), ki je – mimogrede – pri 33 letih in 189 dneh kot najstarejši skakalec v zgodovini tega športa dočakal svoje prve stopničke med elito, včeraj pa je bila njegova prednost še večja. Na drugi preizkušnji je namreč obakrat poletel 148,5 metra daleč in najbližjega zasledovalca, rojaka Jana Hörla (144,5 m in 145 m), preskočil kar za 22,6 točke. Kraft se je tako veselil še 32. zmage (sedmi na večni lestvici) in jubilejnih 100. stopničk v svetovnem pokalu. Več uvrstitev na oder za najboljše je zbral le legendarni Finec Janne Ahonen (108).

»Pred tekmo je do mene prišel Kamil Stoch (v soboto je bil 43., včeraj je obstal že v kvalifikacijah) in mi rekel, da lahko dosežem nov mejnik. Neverjetno! V hotelu sem srečal svojega idola Janneja Ahonena, ki mi je čestital. Ne morem verjeti, da je le on pred menoj,« je od silne sreče kar žarel avstrijski zvezdnik in pripomnil, da je bila tudi druga preizkušnja zanj popolna. »Znova sta mi uspela dva odlična nastopa. Da sem si v tako zgoščeni konkurenci priskakal takšno prednost, je res težko verjetno,« se je samemu sebi čudil Kraft.

Prevc se ni motil

Od Slovencev se mu je na prvi tekmi najbolj približal osmouvrščeni Timi Zajc (133 m in 143,5 m), ki je v drugo ponovil sobotno uvrstitev. Še boljši od 23-letnega člana SSK Ljubno BTC pa je bil včeraj naš najizkušenejši reprezentant Peter Prevc (144 m in 140 m), ki se je izkazal z zelo dobrim 6. mestom. Ni se motil, ko je pred odhodom na Finsko dejal, da je njegovo skakanje že blizu vrhunskemu, kar je dokazal že s sobotnim 13. mestom.

»S tokratno predstavo sem zelo zadovoljen, saj sta mi uspela dva dolga poleta. V zraku so me spet spremljali tisti občutki, ko pridobivaš metre. Vesel sem, da sem tako zaključil enega od svojih zadnjih nastopov v Ruki,« je 31-letni as iz Dolenje vasi nakazal, da ne namerava več tekmovati prav veliko sezon.

Med petnajsterico se je obakrat prebil tudi Anže Lanišek (15. in 12.), točke je na obeh tekmah osvojil tudi Domen Prevc (17. in 16.), enkrat pa se je do njih dokopal Žiga Jelar (29. in 31.). Najboljši skakalci se bodo zdaj preselili v Lillehammer, kjer se jim bodo konec tedna pridružile tudi skakalke.