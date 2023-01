Povabljenci kvarijo zabavo favoritom

Slovenski rokometaši so utišali dvorano Spodek in si z visoko zmago proti domači Poljski (32:23) zagotovili dve točki v glavnem delu 28. svetovnega prvenstva. Kar je še pomembneje, po treh letih so spet reprezentanca, na katero je Slovenija ponosna. Danes jo za slovo od Katovic pred selitvijo v Krakov čaka velika Francija, presenečenje proti olimpijskim prvakom bi prerojeno zasedbo Uroša Zormana postavilo na prag četrtfinala, toda direktor Vid Kavtičnik noče niti slišati o Gdansku in Stockholmu, kjer bodo izločilni boji.

»Premagali smo Poljsko, imamo dve točki. Toda ničesar še nismo storili. Spomnite se Švice 2006, ko smo sanjali o zlatu po treh zmagah, potem pa smo v drugem delu izgubili vse tri tekme za deset golov,« je ob čestitkah z roko odmahnil Vidko, ob Zormanu, Luki Žvižeju, Gorazdu Škofu in Borisu Deniču eden od petih legend v slovenskem strokovnem štabu. Že po drugi tekmi na mundialu je jasno, da jim je uspelo uresničiti prvotni cilj, obuditi kult reprezentance. Slovenci so v polni dvorani prikazali morda najboljšo predstavo od aprila 2016, ko so si proti Španiji odprli vrata OI v Riu. Leteli so po igrišču in se šli igro mačke z mišjo.

Očitno je, da fantje zvesto sledijo Zormanu in od njega srkajo zamisli. Slovenski selektor je glavna tema debat v rokometni srenji, začudeni nad njegovo drzno potezo, da ob napadu z igralcem več na sredini igrišča pusti krožnega napadalca. »Če stojim na črti, je gneča, tako pa imajo naši hitri igralci več prostora za prodor proti golu,« je pojasnil Blaž Blagotinšek. Tako imenovani Zormanov višek bo morda dobil še katero različico proti Francozom, ki pa bodo veliko trši oreh.

Že v hotelu delujejo strašni

»Vsi smo lahko ponosni na fante, ki so se povezali in začutili reprezentančnega duha. Pred tekmo sem jim rekel, da ne glede na rezultat želim samo to, da so željni, borbeni, da vedo, za koga igrajo. Vsa čast,« je bil navdušen Zorman, ki se po zmagi proti deželi, v kateri je preživel devet let, ni prav nič šopiril, temveč ostal miren in zbran. »Proti Francozom nimamo kaj izgubiti, vemo, kdo so, in jih spoštujemo, se jih pa ne bojimo, četudi sejejo strah že, ko se sprehajajo v hotelu. Dali bomo vse od sebe, kaj nam bo to prineslo, bomo videli,« se ne vdaja Zut.

V reprezentanco se je po negativnem testu na covid-19 vrnil Grega Krečič, zdravnik Sašo Djurić ima še največ dela z Borutom Mačkovškom, ki mu zateka koleno, a naj bi bil nared. Maček je eden od petih igralcev, ki so se preizkusili v francoski ligi, zdaj so še trije, vratar Jože Baznik, Rok Ovniček in Jure Dolenec. Slednjemu bi zmaga proti Franciji pomenila ogromno. »Dobro delo v zadnjih mesecih je obrodilo sadove, gradimo novo ekipo, v kateri nekateri mlajši postajajo nosilci,« je Dolenec v mešani coni objel Blaža Janca, znova igralca tekme, in nadaljeval: »Zorman je odličen taktik in do zdaj smo že sprocesirali veliko njegovih zamisli. Gremo naprej. Brez evforije, imamo dve točki za glavni del, to ni še nič posebnega. Čaka nas še težja tekma s Francijo, na kateri ne bomo igrali, da bi za čim manj izgubili, ampak bomo šli na zmago.«