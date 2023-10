Pomembna zmaga, Slovenija odpravila neugodne Turke

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v 2. krogu turnirja skupine B olimpijskih kvalifikacij v Tokiu premagala Turčijo s 3:0 (26, 28, 22).

Slovenski odbojkarji so premagali še eno oviro na poti k izpolnitvi cilja; uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu. Turki, ki so so jih namučili že na evropskem prvenstvu, v Tokiu pa v prvem krogu premagali Srbe, so se spet izkazali kot dostojen, enakovreden tekmec, toda malenkosti so se spet obrnile na stran izkušenejših Slovencev.

V končnici so dobili prva dva povsem izenačena niza, v obeh so imeli tekmeci, pri katerih sta bila do odločilnih trenutkov nezaustavljiva brata Adis in Mirza Lagumdžija, na začetku tri oziroma štiri točke prednosti, v drugem zapravili tudi tri zaključne žoge. V tretjem nizu pa so izbranci Gheorgeja Cretuja že na začetku ušli za pet točk, večjega dvoma, da bodo dobili tudi ta niz in po Tuniziji zabeležili še drugo zmago na turnirju, ni bilo, čeprav so se varovanci nekdanjega slovenskega selektorja Alberta Giulianija v končnici približali na dve točki zaostanka. V slovenski vrsti je bil tokrat najučinkovitejši Rok Možič, dosegel je 20 točk.

V Tokiu bodo imele reprezentance v ponedeljek prost dan, v torek se bodo Slovenci merili s Finci.