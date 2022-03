Pogačar prevzel vodstvo, Roglič obleke rumeno majico

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) je novi vodilni kolesar dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Do četrte etape tretji v skupnem seštevku je že v prvi preizkušnji z vzponi premagal vse tekmece. Najprej je uspešno branil napade konkurentov, v zadnjem kilometru pa sam napadel, na njegov poskus ni odgovoril nihče.

Še najbližje mu je bil na cilju, lani drugi na Touru, moštveni kolega Primoža Rogliča, Danec Jonas Vingegaard, zaostal je dve sekundi, isti zaostanek sta imela tudi Francoz Victor Lafay in Belgijec Remco Evenepoel, ki zdaj na drugem mestu skupnega seštevka za Slovencem zaostaja devet sekund. Do danes vodilni Italijan Filippo Ganna je po pričakovanju zaostal, podobno kot Jan Tratnik, ki je zasedel 82. mesto, njegov zaostanek je znašal osem minut in 46 sekund.

Roglič prevzel vodstvo na dirki Pariz-Nica

Medtem pa je slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo Visma) novi vodilni na kolesarski dirki Pariz - Nica. V peti etapi od Saint-Just-Saint-Ramberta do Saint-Sauveur-de-Montaguta dolgi 189 km doslej vodilni Belgijec Wout van Aert ni zdržal tempa najboljših na vzponu na Col de Mure približno 40 km pred ciljem.

Jan Polanc (UAE) je etapo končal na 57. mestu z zaostankom več kot 12 minut, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je bil 87. in Domen Novak (Bahrain Victorious) 103. V skupnem seštevku je Polanc 51., Mezgec 64. in Novak 115.

Sicer pa je dirko letos zaznamoval neverjetno velik val bolezni in pred današnjim delom dirke je kar 18 kolesarjev sporočilo, da ne bodo nastopili, 13 jih ima znake prehlada. Med etapo je odstopila še četverica, a vsaj uradno podatka o tem, da naj bi bil za odstop kolesarjev kriv koronavirus, ni.

Petkova etapa od Courthezon do Aubagneja bo dolga 213,6 km.