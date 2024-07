Pogačar obdržal vodstvo, Roglič četrti

Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty) je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Semur-en-Auxoisa do Colombey-les-Deux-Eglisesa (183,4 km) je bil najboljši v sprintu glavnine. Vodstvo v skupnem seštevku je obdržal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima še naprej 33 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 1:15 minute pred tretjeuvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).

Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je skupno četrti z 1:36 minute zaostanka. Ostali Slovenci Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla) ne dirkajo na skupni seštevek in imajo v svojih ekipah drugačne vloge.

Dež in krajši vzponi

Kolesarji so morali danes premagati 2400 višinskih metrov, čeprav je bila etapa označena kot ravninska. Zaradi dežja ter krajših vzponov v prvem delu etape je bilo dogajanje sprva še kaotično, a se nikakor ni vzpostavil močnejši beg.

Tako je edini v ospredju ostal nosilec pikčaste majice Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), ki je pobiral točke za to razvrstitev, a ni predstavljal težav za glavnino v ozadju kljub šestminutnemu naskoku.

V nedeljo bo na sporedu na papirju zelo zapletena deveta etapa v okolici Troyesa. FOTO: Stephane Mahe Reuters

V glavnini so v drugi polovici na čelo prišle ekipe najboljših sprinterjev in pripravljale teren za zaključek nekoliko navkreber (1 km/3 %), potem ko so Norvežana ujeli dobrih 14 km pred ciljem.

Naslednja preizkušnja v nedeljo

Največ moči je imel še drugič na tem Touru Girmay. Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck), tudi tretji je bil Belgijec Arnaud De Lie (Lotto Dstny), ki se je skušal v zadnjih metrih vriniti med oba vodilna, a mu je zmanjkalo prostora.

Za 24-letnega Eritrejca je bila to 15. zmaga v karieri. Na francoski pentlji je slavil že v tretji etapi do Torina.

Pogačar je bil okoli dva kilometra do konca dobro postavljen, nato pa je ostal ob ogradi in ni sprintal na čelu. Zasedel je 13. mesto. Mezgec je skušal pripraviti teren svojemu kapetanu Dylanu Groenewegnu, a se je Nizozemec v zadnjih 600 m nekoliko »izgubil«.

Kolesarji so morali danes premagati 2400 višinskih metrov, čeprav je bila etapa označena kot ravninska. FOTO: Stephane Mahe Reuters

Roglič je v etapi zasedel 36. mestu in prav tako ni sprintal na visoko uvrstitev, medtem ko sta bila Mohorič in Tratnik brez nalog v zaključku bolj v ozadju.

V nedeljo bo na sporedu na papirju zelo zapletena deveta etapa v okolici Troyesa (199 km). Ta prinaša 14 makadamskih odsekov v dolžini 32,2 km, ki bodo vnesli določeno napetost v ekipe glavnih kandidatov za skupno zmago.