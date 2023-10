Podvig Vachier-Lagrava

Šesti in s tem zadnji turnir rednega dela aktualne sezone elitne spletne serije je ponudil ogorčen boj za prestižno zmago in dragocene točke skupnega seštevka, ki prinašajo mesta na zaključnem turnirju serije v Torontu. Sprva je vse kazalo na četrto zmago v tem tekmovanju za nekdanjega svetovnega prvaka Magnusa Carlsna, ki je v prvem krogu z zanj tipično predstavo slavil v vseh treh dvobojih. V četrtfinalu je prepričljivo odpravil Hikaruja Nakamuro, v polfinalu z minimalno razliko Jana Nepomnjaščija, v finalnem obračunu pa se je po neodločenem rezultatu proti Francozu Maximu Vachier-Lagravu moral reševati v tako imenovani zlati partiji, v kateri je s črnimi figurami prišel do remija, ki mu je zagotovil zmago.

A ker serija poteka v zadnjem času zelo priljubljenem formatu dvojne eliminacije, je Carlsen moral svojo zmago potrjevati v dvoboju proti enemu od poražencev. Drugo priložnost si je uspel priigrati Vachier-Lagrave, ki je bil po dramatičnem boju boljši od Nepomnjaščija. V ponovnem dvoboju proti Carlsnu pa je bila dnevna forma, ob nepogrešljivem kančku sreče, ponovno na njegovi strani.

Carlsen je namreč zelo nepričakovano izgubil prvo partijo minidvoboja, v kateri je imel v končnici kmeta več. Ta poraz se je ob treh remijih v nadaljevanju izkazal za odločilnega, res pa je, da je Norvežan zapravil veliko priložnost tudi v tretji partiji, v kateri je izbral neposrečen trenutek za prehod v končnico. Po zmagi Francoza v njunem drugem medsebojnem dvoboju je tako o končnem prvem mestu odločal podaljšek dveh partij, v katerem je Vachier-Lagrave ohranil ugoden trend in bil tako še drugič v enem dnevu boljši od svojega slovitega tekmeca.

šl

BELI NA POTEZI Vachier-Lagrave – Nepomnjašči, internet 2023. Kako je beli odločil partijo? REŠITEV: 1.Txc6 Txc6 2.Sd8+ Kg7 3.Sxc6 s hitro zmago v nadaljevanju.

Osmoljenec Slovenec

Kot se je izkazalo, je bil to za Vachier-Lagrava edini način, da si v zadnjem trenutku zagotovi vstopnico na zaključni turnir serije, največji osmoljenec je postal ravno Rus Vladimir Fedosejev, ki od avgusta nastopa pod slovensko zastavo. Ta je slavil v drugi kakovostni skupini in bil nekaj časa med najboljšo osmerico v skupnem seštevku, a ga je iz nje pahnil prav presenetljiv scenarij.

Številni najboljši igralci s Carlsnom in Vachier-Lagravom na čelu so po končanem virtualnem tekmovanju v tem tednu dejavni za pravimi šahovnicami, in sicer se merijo na evropskem klubskem pokalu, ki ga gosti albanski Drač. Na njem nastopa tudi več slovenskih igralk in igralcev, naše klubske barve pa tako v moški kot v ženski konkurenci zastopa Šahovski klub Tajfun Ljubljana.