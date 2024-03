Po rožnato in rumeno majico!

Tadej Pogačar po izjemnih šestih marčnih zmagah že 131 tednov zapored (vse skupaj 141 tednov) kraljuje jakostni lestvici Svetovne kolesarske zveze (UCI). Kolesarski svet so osupnili tako njegov 81-kilometrski pobeg na Strade Bianche kot štiri etapne in končna zmaga na dirki po Kataloniji. Ob vseh teh uspehih je bil ob njem športni direktor Andrej Hauptman, s katerim imata pred seboj še kopico velikih ciljev.

»Tadej je v Kataloniji zmagal rutinirano, morda je bilo navzven videti enostavno, vendar ni bilo. Ko ga spremljaš v avtomobilu, veš, česa je sposoben, a se vseeno kdaj vprašaš, ali mu bo uspelo. Dvomi so bili, bil pa je povsem suveren,« je Hauptman orisal Pogačarjevo simultanko, ob kateri je pokazal izjemno moč in raznovrstnost.

Andrej Hauptman in Tadej Pogačar sta se ta mesec skupaj veselila šestih zmag. FOTO: Miha Hočevar

Dobil je vse tri gorske etape, 2. in 3. z napadoma okoli 7 km pred vrhom ciljnega vzpona, 6. s skokom že na predzadnjem klancu 30 km pred ciljem, za piko na i pa je bil še najmočnejši v sprintu 7. etape v Barceloni. Tako velike razlike med prvim in drugim – Mikel Landa je za 25-letnikom s Klanca pri Komendi zaostal 3:41 – na enotedenski dirki najvišje ravni ni bilo že štiri desetletja.

»Prvi napad v 2. etapi smo načrtovali, tudi v 6. je že pred etapo razmišljal, da bo poskusil 30 km pred ciljem. V takšnih primerih ne veš, kako se bo razpletla dirka, bo po napadu ostal sam v ospredju ali bo za seboj potegnil manjšo skupino. Samostojni pobeg je bil ena od možnosti. Tadej je začutil, da je to prava poteza. Ko začuti, da je trenutek pravi, gre,« je športni direktor povedal, koliko je pri velikih uspehih vnaprej pripravljene taktike in koliko trenutnega navdiha.

Tadej ne more dirkati povsod. Že tako ima natrpan urnik.

Vse je lažje, če se za zmage bori kolesar, ki je razred zase, kot je bil Pogačar v Kataloniji. »Kolesarstvo je nepredvidljivo, danes si na vrhu, za jutri pa ne veš, kaj bo. Tadej je zmagoval, ker je njegova pripravljenost na zelo visoki ravni, bržkone na najvišji doslej. Med prejšnjo in letošnjo sezono je naredil korak naprej,« o še močnejšem Pogačarju v letu 2024 pravi 48-letni strokovnjak, ki vidi občuten napredek tudi pri drugem slovenskem članu ekipe UAE Domnu Novaku.

Tadej Pogačar in njegov novi moštveni kolega Domen Novak sta nared za trening. FOTO: Miha Hočevar

Ker je tako vztrajno narekoval tempo na čelu glavnine, mu je Pogačar nadel vzdevek »Lamborghini traktor«. »Domen se je res izkazal, včasih je tudi pol etape sam vlekel glavnino, vzdevek je na mestu,« je Hauptman povedal o 28-letnem Dolenjcu, s katerim sta se iz Katalonije vrnila v Slovenijo.

Domen Novak si je zaslužil vzdevek »Lamborghini traktor«.

Sierra Nevada bazni tabor za Giro

Pogačar se je odpravil na višinske priprave na Sierro Nevado, kjer bo tri tedne pilil formo za svoj krstni nastop na Giru. Drži se načrta, ki so ga v ekipi sestavili že minulo jesen. Vrhunska forma ga ni premamila, da bi to nedeljo branil lansko zmago na dirki po Flandriji. »Tadej ne more dirkati povsod. Že tako ima natrpan urnik, vse kar bi bilo več od načrtovanega, bi bilo preveč,« Hauptman pravi o letošnjih najvišjih ambicijah.

Kot prvi po Marcu Pantaniju leta 1998 bo poskušal v eni sezoni osvojiti rožnato majico na Giru in rumeno na Touru, nato bosta na vrsti velika reprezentančna izziva, cestna dirka na OI v Parizu v začetku avgusta in septembrsko SP v Zürichu. Ta čas je vse podrejeno Giru, ki se bo nedaleč od Torina začel 4. maja. »Tadej si je ogledal trasi obeh voženj na čas in makadamske preizkušnje v Toskani, pred startom bo morda proučil še katero od gorskih etap,« »Hempi« pravi o pripravah na dirko po Italiji, na kateri bo Pogačarja vodil športni direktor Fabio Baldato.

Pred rožnato dirko bo slovenski as nastopil še na dirki Liege–Bastogne–Liege 21. aprila. Tu ga bo spremljal Hauptman, tako kot na julijskem vrhuncu sezone Touru, na katerem je Pogačarja v zadnjih dveh letih premagal Jonas Vingegaard. Ob formi, ki jo je Pogi pokazal ta mesec, se kolesarski svet sprašuje, ali se lahko vrne na francoski prestol, ki je bil že njegov v letih 2020 in 2021. Hauptman še nima odgovora: »Bomo videli, delamo na tem, da se bo.«