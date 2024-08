Ples umirjenega Madridčana in divjega Majorčana

Četrtkov evropski večer še ni nagradil slovenskega trojčka klubov, le pripeljal jih je do vrata paradiža. A je spremenil razmerja sil na domači fronti, na kateri bodo igrali tekme 5. kroga 1. SNL. Prva tekma je bila včeraj zvečer v Novi Gorici (Primorje – Domžale), danes bosta še dve: v Murski Soboti in Kopru. V nedeljo bo Maribor gostoval pri Radomljah, posladek s spektakularnim španskim trenerskim dvobojem pa bo zvečer v Stožicah.

Murska Sobota: Mura – Bravo Kostel (sobota, sodnik Alen Bubek, 17.30): Drugi soboški preizkus moči po tesnem porazu v Ljudskem vrtu bo že bolj verodostojno ovrednotil črno-bele. Šiškarji so na igrišču za petami najboljšim. Mure še ni med njimi.

Albert Riera (levo) še ima zaupanje predsednika Valerija Kolotila. FOTO NK Celje/facebook

Koper: Koper – Nafta (Aleksandar Matković, 20.15): Še dva tedna bo koprski vodja selekcije Ivica Guberac prodajal in iskal igralce, potem pa se bo tudi trener Oliver Bogatinov lahko lotil bolj selektivnega oblikovanja moštva in igre. Tako to je, ko je treba zbrati milijon evrov ali dva, da sploh lahko tekmuješ, in če ni drugih stricev iz Amerike. V Kopru jih dejansko ni.

Domžale: Kalcer Radomlje – Maribor (nedelja, Mihael Antić, 17.30): Če kdaj, potem imajo Radomljani znova veliko možnosti za presenečenje. Mariborčani se v Evropi dobesedno trgajo in se rešujejo tudi z zvrhano mero sreče. Zaslužijo si jo, glede na to, da mora trener Ante Šimundža upoštevati tudi želje novega, bodočega šefa Acuna Ilicalija. Nekaj tekem bo Maribor brez poškodovanega Josipa Iličića. Treba je biti iskren, pri 37 letih in brez resnega počitka po koncu minule sezone je Jojo zdržal veliko dlje, kot je kdor koli mislil. In je bil odločilen jeziček na vijolični tehtnici.

V četrtek za evropsko jesen Izidi, kvalifikacije za evropsko ligo: Shamrock Rovers – Celje 3:1 (Žan Karničnik) - 3:2; za konferenčno ligo: Šerif – Olimpija 0:1 (Nemanja Motika) – 0:4, Vojvodina – Maribor 1:0 – 1:2 po 11-m; kvalifikacije za konferenčno ligo, 1. tekma, četrtek, 22. t. m.: Rijeka – Olimpija, Djurgarden – Maribor, Pjunik – Celje.

Ljubljana: Olimpija – Celje (Alen Borošak, 20.15): Uglajeni in študiozni Victor Sanchez ter pobalinski in improvizaciji nagnjeni Albert Riera. Dva Španca, dva različna značaja, prvi je Madridčan, drugi Otočan. Se vidi! Olimpija je v Realovem možu ujela, kar je potrebovala, kot je pred dvema letoma potrebovala Riero. Ali je Celje potrebovalo težko ukrotljivega trenerja, ki s svojimi prijemi ne ureja razmer, temveč jih še bolj zapleta ali podžiga stasti? Resnici na ljubo, brez svojih dveh ljubljencev in motorjev v zvezni vrsti Marka Zabukovnika in Tamarja Svetlina so Celjani oslabljeni, če ni v polnem ritmu še Žan Karničnik in mladi vratar brani »zicerje« takrat, ko je že prej zamočil, niti Riera v najboljšem stanju ni čarovnik. Olimpija je v Evropi praktično brez ene same žrtve postavila šampionske temelje. Celjani in Mariborčani imajo vrsto malih bitk, Ljubljančani jih (še) nimajo. In jih tudi ne bodo imeli, dokler bo izkupiček takšen, kot je. Sanjski! Osem tekem, sedem zmag, neodločen izid in le en prejeti gol. Vav!