Pia (18) na majorju v ZDA do zgodovinskega uspeha slovenskega golfa

Najboljša slovenska golfistka, 18-letna Pia Babnik iz Ljubljane, je postavila nov mejnik v slovenskem golfu. Na prvem velikem turnirju sezone, The Chevron Championship v Kaliforniji z nagradnim skladom pet milijonov dolarjev, je zasedla tretje mesto. Babnikova je za nagrado prejela 334.972 dolarjev (približno 303.100 evrov) in 40 točk za svetovno lestvico, ki jo bodo popeljale do okoli 40. mesta na svetu.

Mlada Slovenka, ki je bila pred turnirjem na 109. mestu, je zaostala le za Američankama, zmagovalko Jennifer Kupcho, ki je štiridnevni turnir končala s 14 udarci pod parom igrišča, ter Jessico Korda (–12).

Babnikova je turnir sklenila šampionsko. S petimi birdieji, eaglom na drugi luknji ter zgolj enim bogeyjem je prišla do izida –11. Šest udarcev pod parom igrišča oziroma 66 udarcev je bil hkrati najboljši izid zadnje runde.